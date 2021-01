Barrio Illia, tras el temporal: Familias solicitan donaciones

Familias del Barrio Illia, de Paraná, fueron seriamente perjudicadas con el temporal que se registró en la ciudad este viernes. Registraron voladuras de techos, inundaciones y caída de árboles. Muchas familias perdieron todo.recorrió el lugar un día después para conocer cómo se están recomponiendo de la situación.“Necesitaría dos colchones. El día de la tormenta llamé, pero no me pudieron ayudar. Recibí de la Cooperativa de Cartoneros un toldo. Una chica me trajo donaciones de ropa, alimentos no perecederos y velas”, comentó una mujer.Otra vecina, expresó que “se me voló la cocina con la tormenta. Estamos intentando rearmarla para tener nuestras cositas. Se nos mojó todo. En este momento necesito chapas y alimentos. Perdí todas las cosas de los chicos. Se me mojaron los colchones, solo tenemos uno y tenemos que dormir amontonados. Nos está ayudando un merendero”.“Se nos doblaron las chapas, se voló todo, adentro está todo mojado. Es la primera vez que nos pasa esto desde que estamos acá”, añadió un hombre.Otro vecino, explicó que su casa fue una de las más afectadas por el temporal. “Mi familia me ayudó a recuperar algunas cosas que se me fueron al arroyo. Todo se voló como a 100 metros. Recuperé algunas cosas. Lo que más necesito ahora es cemento para reconstruir un poco la casa. Ahora tuve que dormir en la casa de un vecino, en un colchón”.El responsable del merendero del barrio, señaló que “perdimos todo, perdimos la mercadería. Se nos complica ayudar a la gente de la zona. Nos da impotencia esto. Necesitamos alimentos no perecederos, latas, verduras. El lunes tenemos que cocinar y no tenemos nada. Solicitamos utensilios de cocina, enchufes, clavos, alambres, necesitamos armar el merendero prácticamente de vuelta”.