Hizo una “muralla con ropa” para evitar que siga entrando agua a su casa

Un intenso temporal se registró este viernes en la capital entrerriana. Las precipitaciones rondaron los 35.3 milímetros en horas del mediodía, según pudo conocera través de la Dirección d Hidráulica de la provincia, gran cantidad de agua cayó en pocos minutos lo que ocasionó destrozos en algunos barrios de Paraná.que “el agua entraba por las puertas y ventanas, hicimos una muralla con ropa para que no vaya a las habitaciones y llevamos el agua hacia el fondo”.“Hace cinco años que ocurre lo mismo lamentablemente, esta zona es como un pozo y cae agua de todos lados. Cuando se largó la lluvia, fuimos rápidamente a correr una rejilla de la calle y retiramos residuos para que se vayan por las cañerías”, añadió.A su vez, indicó que “con los vecinos limpiamos periódicamente las rejillas hasta donde podemos, porque si no el agua es peor, llega un momento que de tanta mugre, se hace una capa y el agua no drena”.