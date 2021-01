Diez familias afectadas por el temporal: “En cinco segundos perdimos todo”

Una situación muy difícil vivieron los vecinos del barrio Ilia de Paraná, las intensas lluvias y fuertes ráfagas de viento afectaron a la mayoría de las viviendas de la zona. Hubo voladuras de techos, inundaciones, descargas eléctricas y caídas de árboles.“Nos tomó por sorpresa, en cinco minutos perdimos todo”, relató un vecino a. E indicó que debido a la tormenta sufrió una descarga eléctrica, pero no quiso ir al hospital., porque estaba ayudando a los vecinos.El barrio se encuentra en las calles Hernandarias y Soldado Bordón, detrás del barrio El Charruúa.Otro vecino dijo que “perdió todo, el techo se me voló por completo, hicimos un gran esfuerzo para tener nuestras cosas y ahora estamos en la calle prácticamente”.“Pedimos ayuda, hay muchas familias con niños pequeños que necesitan ayuda, no sabemos cómo van a pasar la noche”, resaltó una vecina.“El agua nos llegó hasta la rodilla, nos quedamos sin ropa, cama, y nada”.En tanto una mujer contó que “por la lluvia y el viento, se nos cayó la casa encima y estaban mis dos hijos adentro. Necesitamos que la gente se humanice y nos ayude. Esperamos que el municipio nos ayude y realice lo que nos prometió”.“Tenemos miedo de perder lo poco que nos quedó”, valoró.Los que deseen ayudar con las familias del barrio Ilia, con ropa, calzado, comida y colchones deben contactarse al número