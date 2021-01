"El Covid no pasó, no descansen en los cuidados", imploran desde centro de salud

, reconoció ala administradora del Centro de Salud "Santa Lucía", Marisa Lagorio, quien apuntó a las fiestas de Navidad y Año Nuevo "porque, lamentó la responsable del efector de salud al tiempo que remarcó:, los trabajadores de salud estamos los 365 días del año y todavía no nos hemos tomado nuestras licencias".Lagorio bregó para que "la comunidad tome consciencia sobre la importancia de cuidar al prójimo con las medidas de prevención, como el distanciamiento, el lavado de manos, cambiarse la ropa al regresar de lugares con mucho aglomeramiento, el uso de alcohol, seguir lavando verduras y elementos que se traen del supermercado"., imploró la administradora del centro de salud de barrio Santa Lucía al insistir en "no compartir el mate, los vasos, ni las jarras de gran tamaño"."Nos podemos distender entre cuatro o cinco personas, pero no hasta 50 como hemos visto en este último tiempo", sentenció al recordar las aglomeraciones de jóvenes en juntadas clandestinas., explicó.Respecto a la atención en el centro de salud, comunicó que "la tarea continua de lunes a viernes de 7 a 19hs y los sábados de 8 a 12hs"."Se trabaja con médicos clínicos, pediatras, ginecólogos, odontólogos; y el resto del personal, como los podólogos, psicólogos, fonoaudiólogas, psicopedagogas y trabajadoras sociales trabajan a través de llamado telefónicos para el seguimiento", detalló al confirmar que "los profesionales atienden los casos de Covid-19, al igual que los controles". Los turnos se dan a las 7hs.