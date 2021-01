Apelan "a la responsabilidad ciudadana" para evitar restricciones en Paraná

Paraná El Municipio posterga actividades para disminuir posibilidades de contagio

La coordinadora del nodo epidemiológico de Paraná, Silvina Saavedra, indicó aque en la capital entrerriana "observamos el relajamiento que se ve en general".Citó al respecto que "el barbijo se usa muy poco, no se respeta el distanciamiento que hay que mantener más allá de que sea al aire libre". Asimismo, puso de relieve que en verano "disminuyen con contagios, pero no desaparecen. Nos tenemos que seguir cuidando. Para interactuar con otra persona debemos mantener la distancia o usar el barbijo. Si son ambas cosas, mejor".La funcionaria manifestó que "se espera que haya un incremento de casos, como consecuencia de lo sucedido en las Fiestas, con muchas reuniones familiares y algunas clandestinas. No queremos llegar a la saturación del sistema", recalcó durante el programaSaavedra instó a "no confiarnos" a partir del inicio de la vacunación, porque recién se está inoculando al personal de salud de la primera línea. No dejemos de cuidarnos", insistió.Y pidió "no tirar toda la responsabilidad en el joven, porque la persona que integra el grupo de riesgo también tiene que cuidarse. En caso de tener algún joven conviviente, tiene que cuidarse dentro de la casa. Si sabe que éste participó de alguna reunión con amigos y demás, trato de tener medidas de cuidado adentro de la casa, al menos durante 10 días".Interrogada sobre la opción de nuevas restricciones, apeló "a la responsabilidad ciudadana" y admitió que las prohibiciones "por ahí son peores, porque empiezan las fiestas clandestinas y demás. Tratemos de ser responsables y en las reuniones de amigos los jóvenes pueden cuidarse no compartiendo vasos, manteniendo el distanciamiento y estando al aire libre"."Cuando la curva de contagios aumenta y el sistema sanitario no puede contener la situación, se deben adoptar medidas restrictivas. Mientras tanto, si nos cuidamos, contribuiremos a evitar esto", cerró Saavedra.