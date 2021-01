Esperas por un hisopado en el Carrillo: explican en qué caso y a quién se hace

Cuándo corresponde hacer el hisopado

, ya sea para solicitar un estudio de hisopado ante la sospecha de coronavirus, o la atención de sus patologías y demás consultas o chequeos médicos.consultó a la directora del Centro de Salud "Dr. Ramón Carrillo", Dra. Georgina López, quien confirmó queFue en se sentido que recomendó a los vecinos consultar a los centros de atención primaria más cercana a su domicilioen ese efector de salud."No solo se atiende por coronavirus, también hay pacientes con patologías crónicas que hace un año no se controlan y deben ser atendidos, indicó la médica.Según aclaró, "más de cuatro personas no pueden estar en el patio, y lo mismo para el resto de los pasillos"."Para evitar el hacinamiento es necesaria la educación: saber cuándo debo acudir a una emergencia, al control, y conocer que hay otras formas de solicitar un turno", indicó la médica al aclarar que si bien por la cuestión económica, haya actividades que se habilitaron, "no significa que la pandemia terminó, porque incluso las cepas del virus están siendo diferentes"."La tasa de contagios tan alta hace que se ocupen muchas camas y las terapias pueden llegar a colapsar. La contagiosidad es extrema y la forma de cuidar a los más vulnerables es a través de las medidas de bioseguridad", reiteró la doctora.Ante la cantidad de personas que se presenta al Carrillo para solicitar la realización de un hisopado, para saber si padece o no coronavirus, la médica explicó en qué casos corresponde la realización de tal estudio.; sino sería perder tiempo y quitaría lugar a otras personas que lo necesitan", aclaró López.Y en ese sentido, remarcó: "Es tan importante la cuestión clínica, queel paciente debe ir a aislarse y damos aviso a sus contactos estrechos"."Y a través de la teleconsulta, para preservar al equipo y al usuario, a fin de seguir conteniéndolo, se le indican las medidas a seguir y un número telefónico al cual puede consultar", indicó la médica.Punto aparte, recalcó queEn relación a las largas filas de personas frente al centro de salud, la directora del efector de salud comentó que "en el afán de saber, el usuario llama y pide por el hisopado; y así se torna caótico". Fue por eso que reiteró:"A lasque el médico considera que se debe hacer el hisopado, y si da positivo, es necesario informar al hospital de mayor complejidad porque se debe hacer prevención", aclaró al respecto."Si el paciente, clínicamente, sigue inestable y el test rápido da negativo,por el coordinador médico que puede ser en La Baxada, el San Martín o el San Roque", refirió.