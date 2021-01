Judiciales pretenden como mínimo un 25% de recomposición salarial

"El Gobierno llamó a paritarias para fines de enero, 26 y 27. Nosotros no fuimos convocados, pero supongo que después de que los reciba a ellos (por los gremios docentes y estatales), nos recibirá a nosotros", expresó Pedrero.



Además informó que el plan de lucha que venían desarrollando en toda la provincia culminó el 30 de diciembre con una jornada de protesta frente a Casa de Gobierno. La medida se implementó en reclamo de una urgente recomposición salarial, ya que el último aumento obtenido data de enero de 2020. Pero ahora resolvieron aguardar los resultados del encuentro que prevén mantener con las autoridades provinciales, para luego definir cómo continuar.



Consultada por las expectativas del sector respecto a la recomposición salarial, Pedrero respondió: "Queremos que nos den lo más que se pueda, porque el deterioro salarial ha sido impresionante, así que la idea es recuperar lo más posible".



"No hemos hablado de porcentajes porque no tenemos idea de cuál va a ser el ofrecimiento de la Provincia o cuánto va a estar en condiciones de otorgar", señaló la dirigente de AJER en declaraciones a APF. De todos modos, remarcó: "Como mínimo un 25%".



Al respecto amplió: "Oportunamente hemos hablado de números, pero ha sido tan grande el deterioro salarial que todo queda corto. Al menos queremos no perder frente a la inflación, después de un año tremendo en que la inflación superó el 35%".