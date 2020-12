Comienza la recolección diferenciada de residuos en una zona de Paraná

Este martes 1° de diciembre, y en el marco del programa "Recuperemos Valores", comienza la etapa de la recolección diferenciada de residuos en la zona de Plaza Sáenz Peña y ocho barrios de la zona sur de la ciudad de Paraná.



"Lo que se propone es la separación en origen de los residuos en tres tachitos: uno para los reciclables, otro para los compostables (orgánicos) y por último los que no se pueden reciclar", explicó a Elonce TV la Subsecretaria de Ambiente y Acción Climática, Vanesa Zehnder.



Y remarcó que "el énfasis está puesto, además de la valorización de los residuos en que los vecinos, tanto de la zona de Saénz Peña como de la zona sur, separen los residuos y entreguen a las cooperativas de recuperadores que están trabajando en la ciudad, que en esta primera etapa son Un sueño cartonero y Nueva Vida".



Integrantes de estas cooperativas son quienes llevan a cabo la concientización ambiental visitando a los vecinos y van a recibir los residuos reciclables para volver a separarlos en botellas, cartón, papel y plástico para luego venderlos para su posterior reciclado.



"El trabajo de ellos cambia significativamente cuando reciben los residuos separados, clasificados, porque los residuos se convierten en basura por estar mezclados y no se pueden recuperar. Cuando el papel entra en contacto con un residuo orgánico no se puede reciclar", indicó Zehnder.



Para finalizar, la Subsecretaria de Ambiente y Acción Climática, afirmó: "Todos somos generadores de residuos y tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de lo que generamos todos los días. Es muy importante la participación de los vecinos y ojalá que estos programas sean incorporados dentro de la cultura de los ciudadanos de Paraná".