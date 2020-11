"Activá Gazzano": segunda propuesta del ciclo de ferias en espacios públicos

La secretaria de Coordinación Estratégica, Camila Farias

Nueva normalidad y cuidados

La subsecretaria de Salud Comunitaria, Micaela Rey

Propuestas

Testimonios

, destacó la amplia gama de rubros que se ofrecen con actividades coordinadas desde las diferentes áreas del Municipio. "Buscamos desarrollar todo en un ambiente cuidado, con los protocolos y las medidas de prevención que debemos seguir manteniendo porque estamos en medio de una pandemia y no hay que relajarse", señaló."Es necesario disfrutar del aire libre y que podamos tener actividades recreativas, culturales y esparcimiento de cara a la próxima temporada de verano. Esto va a continuar en la Plaza Eva Perón del barrio San Agustín y en el Parque Nuevo", informó.Para concretar la actividad se realizaron trabajos de puesta en valor en el Parque Gazzano, en el marco de la recuperación de los espacios públicos que el Municipio desarrolla en toda la ciudad., manifestó que el intendente Adan Bahl "fue muy claro cuando puso énfasis en reactivar la economía local con la mirada sanitaria acompañando al paranaense, para que pueda vivir la nueva normalidad con todos los cuidados"."Tanto en el Botánico la feria anterior, como hoy en Parque Gazzano, los vecinos han sido respetuosos de las medidas sanitarias", concluyó Rey.Dentro de la prevención dispuesta, personal de ambulancia del área de Salud Comunitaria estuvo en los ingresos del predio realizando controles de temperatura e higiene de manos. Asimismo, en diferentes puntos del Parque se recordó la importancia de mantener el distanciamiento social. El público respetó los cuidados ocupando todos los sectores que ofrecía el predio.Las actividades se desarrollaron con entrada libre y gratuita desde las 9 hasta las 18.30 hs. Productos locales a precios populares, patio de comidas, arte mural colaborativo, actividades deportivas y recreativas para la tercera edad y niños y niñas, taller de alimentación saludable, clase de ritmos, danza, taller de lectura y música en vivo, fueron algunas de las propuestas.Además, se instalaron stands informativos de distintas áreas municipales e instituciones de la zona.Se implementó también un operativo de ordenamiento del tránsito para dar seguridad vial, evitando que se estacione en banquinas de calle Zanni. Tampoco estuvo permitido dejar vehículos dentro del Parque. Se organizó el estacionamiento en calle Cosquín, Leopoldo Herrera y aledañas.Dardo, emprendedor de artículos de herrería, dijo: "Estoy contento con esta oportunidad que nos da la Municipalidad de poder vender y ofrecer nuestros productos. El Parque Gazzano es un lugar hermoso para disfrutar y tuvimos un muy buen acompañamiento de la gente".Ivana, unas de las vecinas que se acercó al parque, señaló: "Está muy linda la feria, es un espacio para recorrer y entretenerse a pesar de esta pandemia. Está todo muy bien organizado".Soledad, otra vecina, sostuvo: "Me parece una iniciativa hermosa. Me encanta que se les dé un lugar a los emprendedores y mucho más así, al aire libre".