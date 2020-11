Ayudar Hace Bien 2020: Centro Amigos del Ciego se suman a la jornada solidaria

La pandemia obligó a cambiar la forma de realizar Once Por Todos, para garantizar el cuidado, los protocolos y evitar contagios.Este año, no será posible recibir donaciones Sala Mayo ni en las múltiples comisiones vecinales y/o entidades que año a año lo hacían, para evitar la aglomeración de personas y respetar los protocolos vigentes de distanciamiento e higiene de elementos."Es el cuarto año que nos sumamos a la acción solidaria. Pero en este 2020 estamos haciendo las cosas diferentes, porque debemos cuidarnos, por eso nos sumamos, porque queremos ayudar de corazón", expresó aMaría Amelia."Queremos agradecerle al personal de salud por todo su esfuerzo", señaló.Por su parte, Eduardo comentó que "estamos muy contentos de poder volver a reencontrarnos en el centro. Gracias a los socios, podemos seguir funcionando como un lugar de encuentro para las personas con discapacidades visuales".El centro Amigos del Ciego, participará de la jornada solidaria a través de un video.Se invita a colaborar con elementos que serán destinados a hospitales, personal de salud y comedores y merenderos.El mismo 8 de diciembre, habrá supermercados que tendrán habilitados carritos solidarios identificados con la campaña, donde los vecinos podrán donar. (más cerca de la fecha se dará el listado de los lugares)-Alimentos no perecederos (sobre todo: harina, fideos, arroz, tomate envasado)-Leche (en polvo o larga vida, cacao y azúcar)-Lavandina-Jabón-Alcohol o sanitizantes-Elementos de protección (barbijos, guantes, máscaras)-Cooperadora del Hospital San Roque-Cooperadora del Hospital San Martín-Personal de Salud (Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina Delegación Entre Ríos, y Asociación de Enfermería de Entre Ríos)-Fundación Puentes (Comedores y merenderos de Paraná)Ayudar Hace Bien pretende difundir el mensaje de prevención, esperanza y fuerza para ganarle la batalla al covid 19, pensando que entre todos es posible.