Reclaman la financiación de la obra del Planetario

El planetario, se trata de un proyecto innovador para la ciencia, la educación y el turismo de la ciudad y la provincia. La obra se paralizó a mediados del 2018 y hasta el momento su continuación es incierta.



Luis Trumper, presidente de la Asociación Entrerriana de Astronomía , expresó a Elonce TV: "Estamos preocupado, porque hoy ingresó al Consejo Deliberante el presupuesto municipal para el año 2021 y la obra del Planetario no figura. Estuvimos hablando con varios funcionarios y no tenemos respuestas".



La obra "está abandonada en un 50% desde mediados del 2018. Nosotros teníamos muchas expectativas y mucha ilusión, fue un trabajo de muchos años, y debido a la situación económica que vivió el país, la construcción quedó paralizada", dijo.



Y agregó que "creímos que, en el 2021, la obra iba a ser llamada a licitación, pero no fue así. Queremos ponerla en escena de nuevo, que la gente vuelva a hablar de ella, ya que es una obra importante para la ciudad, para la educación, para la cultura, el turismo, etc.".



El presidente de la Asociación Entrerriana de Astronomía, mencionó que "hace más de 30 años que venimos insistiendo con la construcción del planetario. Me reuní con todos los intendentes que pasaron para realizar la gestión de la obra, pero siempre me encuentro con la misma respuesta de que hay otras prioridades, parece que nunca es el momento adecuado para realizarlo".



Al respecto, señaló que "estoy saturado de escuchar siempre lo mismo. El intendente de la gestión anterior comenzó la obra, y por X razones se paró, ahora pido que por favor que la continúen, que armemos un plan de acción".



En relación al Planetario, comentó que "es algo impresionante porque es un sistema de proyección multimedia de 360º. Sirve para enseñar a través de la inspiración y de ese ambiente virtual que será para grande y chicos. No es para un grupo de elitista que van a estar con un telescopio observando el universo, esta para toda la ciudad. Además, quienes más utilizan los planetarios son las escuelas primarias y secundarias".