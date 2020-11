Carnets de conducir: "En enero el turno se obtendrá a 20 días de solicitarlo"

El sistema de generación de turnos para tramitar los carnets en el Registro de Conducir de Paraná fue suspendido momentáneamente. Según se informó, los cupos se ampliarán para que los turnos ya otorgados puedan reagendarse, de manera voluntaria, antes de la fecha otorgada."Se suspendieron los turnos para tramitar las licencias de conducir -de manera temporal y momentánea- hasta tanto realicemos un proceso de reorganización del sistema, que incluye la redeterminación de todos aquellos que sacaron un turno y que estén a 120 o 130 días de plazo desde la fecha -porque hay turnos otorgados a marzo de 2021", explicó ael secretario municipal de Seguridad Vial Maximiliano Pérez Viecenz."Entre noviembre y diciembre se los estará llamando porque todos confirmaron sus telefónicos y de e-mal para redeterminar esos turnos otorgados a este plazo antes que finalice el año", comunicó el secretario municipal.Y aclaró: "No nos comunicaremos con los que sacaron turno para noviembre y diciembre porque ya tienen una fecha asignada; sí nos comunicaremos con todos los que sacaron turno de enero a marzo para incluirlos en este proceso".Según explicó, durante el aislamiento debido a la pandemia de coronavirus, en el Registro "se generó una especie de bola de nieve, por la cantidad de turnos otorgados, lo que no nos permitía tener una previsibilidad clara, además de molestias de los vecinos por el lapso de tiempo".Además, apuntó que de 140 turnos diarios que se otorgan, entre el 40 y 50% de los solicitantes no asiste al turno programado, "lo que genera un problema al generarse una capacidad ociosa por un servicio que no podemos prestar y vecinos que no pueden sacar el turno".Finalmente, Pérez Viecenz recordó que los vencimientos de las licencias están prorrogados para el 31 de diciembre.El Registro atiende al público -con turno previo- de lunes a viernes de 8 a 13hs y de 14 a 19hs.