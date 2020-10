Por ráfagas de vientos, se derrumbó mampostería de un viejo ex hotel en Paraná

Este miércoles, alrededor de las 16 horas, se derrumbó la mampostería de un edificio que pertenece al gobierno la provincia de Entre Ríos, producto de las ráfagas de viento que comenzaron a soplar en horas de la tarde en la capital entrerriana.El hecho se registró en el edificio de la "Dirección de Hidráulica", que está ubicado sobre Boulevard Racedo 233. Según se supo, afortunadamente por el siniestro, no hubo que lamentar heridos.El lugar, antiguamente fue un hospital militar y el famoso Hotel Central de pasajeros del ferrocarril. Parte de la amplia propiedad se transformó en un centro de estética y hotel, hasta que hace poco tiempo, en la parte baja de la vivienda de color amarillo, fue alquilado por el Gobierno de Entre Ríos, para trasladar a ese lugar la Dirección de Hidráulica.La vecina que dio aviso de la situación a la policía, expresó a: "Sentí una explosión muy fuerte, como un temblor, no sabía que pasaba. Fue una experiencia muy fea"."Los empleados estuvieron trabajando hasta que finalizó su horario. Por suerte pasó cuando ya se habían ido y no durante la jornada laboral", dijo, y agregó que por el derrumbe "se me cortó el cable e Internet, pero ya están restableciendo el servicio".La vecina comentó que esta situación le provocó "una gran tristeza, porque uno le agarra cariño a las personas que trabajan en este lugar, son mis vecinos, además es un edificio histórico".Personal de bomberos voluntarios cercó un perímetro para que las personas no puedan circular. Casi la totalidad de la mampostería cayó pesadamente sobre la vereda. También se desplomó el piso de los balcones, rejas y un aire acondicionado, afectando el frente de la antigua construcción y el paso obligado de los peatones. Con el correr de las horas, los materiales podrían seguir cayendo.Benjamín Rodríguez, un bombero le dijo aque "estamos trabajando desde las 16:30 aproximadamente y ya realizamos las tareas de prevención para que las personas no puedan circular por el lugar y tampoco haya tránsito de vehículos".