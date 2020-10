Se manifestarán este domingo en Paraná para concientizar sobre el abuso infantil

Marcharán este domingo en Paraná por el día de lucha contra el abuso infantil. Será a las 15hs en la puerta de los Tribunales de la capital entrerriana, e invitan a sumarse -en silencio- con un globo o un pañuelo amarillo, para representar a cada niño que atraviesa por una situación de abuso."Esta iniciativa nació a raíz de cuatro mamás que juntaron en la provincia de Tucumán, ellas armaron este grupo que a nivel nacional se llama Pañuelos Amarillos, debido a que, desgraciadamente, cada vez somos más las que lo pasamos o en algún momento atravesamos por una denuncia de abuso en determinado momento de la vida, o por los que todavía no han podido denunciar, porque también acompañamos a esas personas", explicó Luisina aLas mamás convocaron a una concentración frente a los Tribunales de Paraná, para este domingo a las 15hs, "para acompañar la lucha de las criaturas que están en proceso judicial y a su vez, concientizar que el abuso existe, y porque no podemos hacer oídos sordos a la situación cuando desgraciadamente somos cada vez más".Quienes quieran sumarse a la convocatoria, pueden hacerlo en silencio y portando un globo o un pañuelo amarillo. "Los pañuelos amarillos son porque ese es el color de la niñez, el de no perder la fe y mantener la fuerza, porque se trata de pequeños guerreros de muy corta edad, siendo que no es fácil pasar por una cámara gesell, no es fácil explicar en varios lugares, revivir el testimonio en más de una vez, porque hasta nos preguntan por una coma", argumentó la mujer.En la oportunidad, comentó que desde el grupo planean colocar un pañuelo amarillo en la puerta de las viviendas de los investigados por abuso infantil. "Aunque tenemos miedo a que las familias tomen represalias contra nosotras, y la sociedad que muchas veces nos juzga por ser supuestamente madres despechadas al momento de tomar la iniciativa de hacer la denuncia", indicó.Luisina es una de las mamás que en 2018 expuso un caso de abuso infantil en Escuela Belgrano de Paraná. "Cuando denuncié, me dijeron que en un máximo de seis meses iba a terminar la etapa investigativa, pero a casi dos años, seguimos en veremos. Tuvimos un dato contundente pero hasta que no esté notificado, no lo puedo decir", acotó al respecto.Y en sentido, lamentó que "cuando hacemos la denuncia, no tenemos ningún tipo de acompañamiento, ningún psicólogo, ni para la victima ni sus padres; tenemos que nosotros buscar qué profesional que acompañe el proceso judicial". "Estamos muy desprotegidos y nos sueltan la mano automáticamente", sentenció."Siempre hay que prestar atención a los actos que tenga cada niño, ya sea por morderse solo, autolesionarse, o agredir a otras personas. A raíz de eso, buscar un modo de juego, o de hablarlo, para saber qué le pasa, porque el niño sentirá la contención para poder hablar y se tomaran las medidas que correspondan", recomendó Cristela.Asimismo, pidió que tras la denuncia en sede judicial, "por prevención, que el denunciado quede detenido en una comisaría, porque tampoco podés asegurarte una prisión domiciliaria"."A mi hijo no le querían hacer cámara gesell porque era menor de cuatro años", indicó al advertir que recibe amenazas de parte de la familia del acusado. "No salgo de casa sola por miedo a que me pase algo", agregó.