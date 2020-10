Club Estudiantes desmiente cierre de la Escuelita de Iniciación Deportiva

Padres de alumnos y profesores de la Escuelita de Iniciación Deportiva del CAE se reunieron frente a la institución para pedir que continúen desarrollándose las actividades como todos los años.En diálogo con, explicaron que "queremos que los chicos sigan y tengan las mismas oportunidades de aprender que tuvieron otros. Tememos por el trabajo de los docentes, porque el cariño que le dan a nuestros niños es indescriptible. Queremos que la escuelita continúe"."Los papás nos comprometimos a seguir abonando la cuota de la Escuelita para que los docentes, que son 20, no se queden sin trabajo", dijo.Comentó que "abrieron las inscripciones para el año que viene y luego se cerraron. Parece que no va a haber colonias".El Tesorero del Club Atlético Estudiantes, Cristian Dumé, expresó aque "estamos orgullosos de la Escuelita de Iniciación Deportiva, tiene un montón de años dentro del club. Nos sorprende la forma en la que se plantea la situación. Es una mentira absoluta que la Escuelita no vaya a abrir sus puertas en 2021"."La situación en 2020 escapa a nuestras manos, ya sea por la apertura de cualquier disciplina dentro del club o por la apertura de la Escuela de Iniciación Deportiva, que no se puede realizar porque el gobierno nacional, provincial o municipal no nos habilita con la reglamentación para poder trabajar", dijo.Comentó que "la colonia no se nos habilita, es un estamento muy sensible para que se pueda habilitar, así como tampoco están abiertos las escuelas en la provincia. Se siguen los mismos lineamientos"."En el caso del club, que tiene 173 empleados, se les abonó al 100% la totalidad de su salario de bolsillo, sus aportes y las cargas sociales. Estamos abonando desde el primer día de pandemia el total del sueldo. El club no tiene ninguna deuda y eso es gracias al aporte del socio", remarcó.Aclaró que "no está en nuestros planes que la Escuelita no abra. Nos adherimos a lo que las autoridades vayan habilitando. A medidas que nos autoricen, la apertura se hará con todos los protocolos y medidas del caso. Estamos abiertos a escuchar a cualquier persona que quiera venir a plantear una situación".A la Escuelita asisten entre 180 y 220 niños, de 1 a 4 años, entre turno mañana y tarde. "El lunes iniciamos las inscripciones, como hacemos todos los años. No entendemos de dónde sale la información de que no va a abrir", agregó.