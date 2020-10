Choferes de colectivos iniciarán un paro esta tarde si no les pagan los sueldos

Los choferes del transporte urbano de colectivos iniciarían esta tarde, a las 18, una retención total de servicios si no obtienen respuestas por los haberes adeudados, informaron a Elonce desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA), seccional Entre Ríos.



"De no haber respuestas a nuestros reclamos de sueldos adeudados, en el día de la fecha se tomarán medidas de acción sindical (retención total de servicios), a partir de las 18, en las empresas en la ciudad de Paraná y el Área Metropolitana", informaron desde el gremio.



El miércoles, el secretario gremial de UTA Entre Ríos, Sergio Groh, había adelantado a Elonce TV que "este mes está complejo. Hemos tenido un par de meses en los cuales se han podido encaminar los sueldos y deudas. En octubre, las empresas todavía no percibieron subsidios de la Provincia, por lo que hay un retraso con los sueldos. A la fecha se han percibido 10.000 pesos".



"Venimos hablando desde hace 15 días con la Provincia, porque veíamos que podía pasar por un decreto nacional". Los trámites "están llevando más de la cuenta y esperamos que a la brevedad estén resueltos", expresó el dirigente gremial.



Y finalmente, el dirigente de UTA declaró: "Sabemos que el transporte urbano depende de los subsidios nacionales y provinciales. Y nuestros sueldos están atados a esto, porque la recaudación prácticamente no existe desde marzo". Elonce.com