"El gran problema de la educación es la conectividad", sostienen desde AGMER

Claudio Puntel, secretario adjunto de Agmer seccional Paraná, dialogó con Elonce TV sobre las condiciones de las escuelas, los problemas de los alumnos y docentes por la conectividad y el regreso a las aulas.



"Desde la seccional Paraná, venimos desarrollando las mesas socio-educativas, hoy comenzamos con la segunda jornada en la Escuela Hogar, junto a todas las instituciones del complejo y que geográficamente están cerca", expresó.



"Nuestro objetivo es, que desde las escuelas se armen las demandas, que en sí, está estipulado desde los plenarios que llevamos adelante. El gran conflicto que tenemos, es la cantidad de estudiantes que se quedan sin educación por tener problemas con la conexión", dijo.



Y agregó que "creemos que el Estado es el que tiene que garantizar el servicio de conectividad y los equipos. Así también, que los docentes tengan al alcance las condiciones para poder afrontar esta situación, que hoy en día están poniendo de su bolsillo para poder llevarlo a cabo". Regreso a clases Al respecto, Puntel remarcó que "está claro que, con la situación epidemiológica de la ciudad y el aumento de casos diarios, no es factible un regreso. Además, las instituciones no están en las condiciones que exige el protocolo, para poder garantizar el cuidado de la salud".



"No aceptamos las condiciones en cómo se llevan las clases en CABA, dar clases en patios y en plazas no se puede. La labor que tiene que llevar adelante un trabajador de la escuela, es muy distintos a lo que se está pensando", apuntó.



Al finalizar, el secretario adjunto de Agmer, señaló que "los chicos no están sin clases, están recibiendo educación, lo único que no se da es el modo presencial".