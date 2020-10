Retorno a las aulas en escuelas técnicas: "Esperamos fechas y protocolos"

Ante un posible retorno a las clases presenciales en la provincia, el Consejo General de Educación se encuentra evaluando una guía de análisis sobre el riesgo epidemiológico en cada modalidad. Se espera que los primeros en volver serán los estudiantes de los últimos años de cada nivel.El director de la Escuela Técnica Nº 100 "Puerto Nuevo" de Paraná, Silvio Rodríguez, informó aque "nuestra institución estaría en condiciones de volver haciendo algunos arreglos, tenemos sólo cinco estudiantes en el último año y las aulas son grandes".Además, señaló que cuentan con un espacio al borde del río donde los estudiantes podrían trabajar al aire libre.En relación a una posible fecha de retorno a las aulas indicó: "Aun no tenemos precisiones sobre fechas y protocolos. Tenemos muchas ganas de comenzar, pero no hay nada concreto"."Queremos estar cuanto ante en las aulas para que los alumnos se lleven la mejor capacitación posible, porque el título que obtienen es profesional y los chicos van a tener responsabilidades civiles y penales", reflexionó.Y explicó: "En un comienzo se trabajó en borradores de protocolos, se acercaron al Consejo General de Educación, pensamos que los que se implementarán van a ser algo similares", remarcó Rodríguez.Sobre la cantidad de alumnos dijo que "tenemos alrededor de 40, al ser una escuela con jornada de doble turno hay veces que los chicos no lo toleran y algunos pueden llegar a desertar, es algo común en todas las escuelas técnicas".A su vez, el rector del establecimiento educativo indicó que ya están abiertas las inscripciones para el ciclo 2021: "Se está inscribiendo de manera online a través del preceptoriaeet100puertonuevo@gmail.com , los padres que no pueden contactarse tal vez en noviembre los podamos recibir con todos los papeles"."Creemos que vamos a poder cumplir con toda la demanda, de todos modos vamos a realizar una preinscripción y también evaluaremos cuantos chicos de este año podrían quedar en el mismo curso para realizar un acompañamiento", declaró.Al finalizar, hizo referencia a la manera en que se trabajó durante este tiempo de pandemia: "Fue todo online, no es lo correcto, pero tenemos la posibilidad que la parte práctica se pueda realizar a partir del año que viene conforme a la resolución 1047".