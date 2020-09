Asamblea Vecinalista pide un Banco de Tierras y mejoras en el transporte público

La Asamblea Ciudadana Vecinalista se reunió virtualmente este lunes en horas de la noche y abordaron distintos temas vinculados a la ciudad.



Clelia Zapata, explicó a Elonce TV que "hay necesidad de que haya una política de estado de vivienda porque hay mucha gente de la ciudad que vive a la vera de los arroyos, en zonas inundables, que no son propietarios, que sufren por esa situación y siempre se acercan a la asamblea por algún problema que tienen".



"Hay gente de la zona de los Berros a los que los amenazaron con desalojarlos. Otro grupo está en la misma situación, pero en la zona del Parque Industrial. Les dijeron que esos terrenos se vendieron a unas empresas. Si eso está pasando y se permite a una empresa instalarse ahí, se le tiene que dar solución a las familias que están viviendo ahora ahí", dijo.



"Hay que hacer un relevamiento, hay que ver con cuántas tierras cuenta el estado. Puede acceder a determinadas tierras y empezar a dar solución a muchas familias que no es digno que vivan así", remarcó.



Alicia Glausser, expresó que "estamos pidiendo que se cree un Banco de Tierras. A esta altura todavía estamos al revés, yendo para atrás, hay falta de viviendas. Siempre estamos en déficit habitacional. Tenemos toda la costa ocupada con privados y tenemos un pedacito de balnearios no más". Transporte Respecto al transporte urbano de pasajeros, explicaron que "después de tantos días de paro se implementó un Plan de Emergencia donde se determinaron nuevas frecuencias para cada línea. Vemos con agrado que se haga una planificación. La realidad es que todavía hay esperas de dos horas".



"Es preocupante, no están cumpliendo con el plan de emergencia. Estamos reclamando, esperando alguna respuesta. Hay muchas denuncias por las frecuencias. Hay cada dos horas colectivos, en algunas líneas. Hay problemas en todas las líneas. La gente tiene que salir a trabajar, hacer trámites. Hay muchos inconvenientes", resaltó.



Informó que "hay gente que espera, el colectivo viene lleno y no los suben. Tienen que esperar dos horas más. Muchos ya optaron por ir en bicicleta, caminar o buscar otra forma para transportarse". Elonce.com