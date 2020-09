Colectivos urbanos: "Se detectaron irregularidades en las frecuencias"

Paraná Prorrogan el vencimiento de la Licencia Nacional de Conducir en Paraná

El coordinador general de la secretaría municipal de Seguridad Vial, Enrique Ríos, confirmó aque se detectaron "algunas irregularidades en el cumplimiento de las frecuencias" por parte del sistema de transporte urbano de pasajeros en Paraná. De acuerdo a lo que adelantó, las empresas prestatarias del servicio son pasibles de sanciones, si no justifican las anormalidades detectadas."El subsecretario de Transporte Diego Dlugovitzky encaró una verificación con inspectores municipales, más allá de los controles por GPS, para constatar las unidades y la frecuencia de los mismos. Tras la cual observamos algunas irregularidades en el cumplimiento de las frecuencias, las que fueron señaladas a las empresas", detalló el funcionario municipal aSegún anticipó, "el martes en la reunión del Órgano de Control y Monitoreo lo haremos efectivo para que los miembros estén en conocimiento de cuál fue en estos 15 días de funcionamiento el cumplimiento de unidades y frecuencias"."De no mediar una contestación por parte del sector empresario que justifique estas anormalidades detectadas, se podría llegar a una sanción", comentó el funcionario municipal y ex concejal.En la oportunidad, Ríos confirmó que en los operativos de control al tránsito vehicular, el mal estacionamiento es uno de los problemas más recurrentes en las infracciones por parte de los automovilistas."Más allá de la cuestión circunstancial que tiene que ver con el carnet, también existen otras infracciones por no llevar la documentación apropiada, no tener el seguro y otras infracciones que son pasibles del secuestro de vehículos", comentó al respecto."En los operativos al tránsito vehicular, en caso de no cumplir con los requisitos, se procede al secuestro", ratificó al remarcar que las infracciones se detectan por el estacionamiento "en lugares no permitidos, en los espacios destinados para parada de colectivos, en los lugares otorgados a organismos especiales"."Y si la situación perdura en el tiempo, se recurre al secuestro del vehículo", advirtió.Finalmente, adelantó que "se ultiman detalles para implementar un tercer turno los días sábados".