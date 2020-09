Entrerriana obtuvo el segundo puesto en un Concurso Federal de Ensayos

Ana Laura Banegas Villarroel, es una entrerriana estudiante de Ciencias Políticas y Derechos Internacionales en la Universidad Católica de Argentina. Participó de un Concurso Federal de Ensayos, en la categoría juniors, y obtuvo el segundo puesto, siendo la única persona, fuera de la provincia de Buenos Aires, que recibió un premio.



"Todas las personas del mundo estamos viviendo esta situación. El ensayo se inserta en las dos carreras: Coronavirus, tiempos de incertidumbre mundial que lo propone el consejo argentino para las relaciones internacionales en su tercera edición del concurso federal de ensayo", expresó a Elonce TV Ana Laura.



"Es una temática muy actual, y la propuesta que yo presenté fue una manera de pensar las soluciones que podemos proponer a la hora del final de la pandemia. Lo que sucede es que estamos transitando esta etapa de aislamiento social que tanto nos iguala en vulnerabilidad, pero debemos pensar hacia adelante que mecanismos aportamos como sociedad, para tratar de superar los problemas que trae aparejado la pandemia", comentó la estudiante.



Y agregó que "una de las situaciones que hay que reponerse es de la jerarquización que hay en las instituciones multilaterales de discusión a nivel mundial, debemos horizontalizar esos espacios de discusión, para que no solamente los países con más poder económico y militar pongan las reglas del juego, sino que aquellos países que nos encontramos en la periferia del mundo, también podamos aportar nuestro granito de arena y también podamos entrar en los resultados. Esto implica repensar las instituciones y la integración regional".



En ese sentido, dijo que "Los cierto es que países como Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, solos no representan un gran peso, pero como la alianza del Mercosur, Transpacífico, como un organismo americano tiene más llegada y pueden tomar decisiones que los favorezca mucho más".



"Hay que pensar un paradigma, no solo dentro del Sistema de Salud, sino dentro del sistema de cuidados como una cuestión integral. En mi ensayo, hablo de promover una ecología con sentido social, esto entra dentro de una idea de una socióloga, que tiene cinco pilares. Hay que hacer hincapié en pensar prácticas que sean sostenidas en el largo plazo. Estamos en un momento del ser humano que traspasamos las fronteras de la contaminación y las decisiones que tomemos de ahora en adelante puede comprometer todo nuestro futuro", explicó.



La OMS, anunció que no descarta que habrá más pandemias y exhorta al mundo a prepararse en forma concreta para la próxima con inversiones en salud pública.



Al respecto de esta información, Ana Laura, señaló que "esto nos tiene que preparar, no solamente en un sentido de inversión económica, sino también de acuerdos. La pandemia la recibimos en un momento en que la multilateralidad entre los países se estaba rompiendo. Esto se vio reflejado a la hora de mostrar los resultados de las investigaciones, a la hora de la cooperación técnica de salud, generaron muchas trabas, que tal vez se podían haber evitado".



"LA pandemia va a cambiar al mundo, de hecho, ya está sucediendo, lo que tenemos que apelar es al lugar participativo que tenemos nosotros como personas y como estado, para que ese cambio se para mejor y no para peor", dializó.