Expectativas en corralones por ProCreAr: "Hay continuas consultas telefónicas"

Comienza este viernes la inscripción y el Gobierno va a lanzar dos nuevas líneas de créditos hipotecarios dentro del Plan ProCreAr. En este caso, serán para Ampliación de la vivienda y para la Construcción.consultó en un corralón de materiales para la construcción sobre las expectativas que genera el relanzamiento del programa nacional."Las personas no pudieron gastar sus pequeños ahorros para poder viajar o hacer alguna inversión, y optaron por invertir en la casa de cada uno, como agrandar una habitación, pintar, hacer el quincho o instalar una pileta de natación", explicó ael vendedor Mario Godoy de Corralón Blas Parera.Consultado al trabajador sobre la evolución de las ventas en lo que va del aislamiento por coronavirus, éste detalló: "Al principio, las ventas fueron en ferretería, desde el pincel y la lija hasta un poquito de arena; y hoy día ya tratan de ver para el verano, para instalar una pileta de natación, construir el quincho o hacer una ampliación, porque el viajar o las vacaciones se ven un poco más difíciles".Y comentó el caso de un cliente al que le vendió "cemento, hierros y malla sima", porque éste le explicó: "Te compro los accesorios para la pileta porque vacaciones ya no voy a tener".Godoy refirió además que "con los créditos por hasta $150.000 a tasa cero, los clientes aprovecharon porque se los depositaron en las tarjetas".Sin embargo, advirtió que "pasan días o semanas que no tenemos material, pero seguimos insistiendo a los proveedores de las fábricas para que los entreguen"."El ladrillo hueco es lo que más demora registra porque Rosario y Buenos Aires no estaban entregando por la pandemia", explicó el vendedor al dar cuenta de los retrasos en la entrega de material."La semana pasada se entregó algo y esta semana pudimos recibir un poco más de materiales", aclaró y según valoró. "Al poder contar con el ladrillo, el cliente ya puede llevar cemento, malla, hierro para seguir la construcción".