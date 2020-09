Efecto pandemia: en los comercios crecen las entregas a domicilio

Según se ha conocido, ante el registro de aumento de casos de coronavirus, mantener la entrega sin contacto y el pago digital son claves para evitar la propagación del COVID-19.



Esto se está observando en Paraná: En los comercios crecen las entregas a domicilio.



Horacio es el propietario de un almacén de la zona oeste de la capital provincial y confirma esta modalidad. "Mucha gente mayor se queda en sus casas y nos hacen pedidos a domicilio para no salir y no exponerse al virus", aseveró a Elonce TV.



"Tenemos clientes que nos llaman, les enviamos la mercadería embolsada, cerrada. Mayormente les cobramos con tarjeta de débito. Llevamos el posnet y le cobramos en el domicilio. No se maneja plata", detalló.



Indicó que el acceso a esta modalidad se solicita más "cuando crecen los contagios, la gente se resguarda más. Y es ahí cuando se incrementa la modalidad de pedidos. Ahora es más de lo normal, en cantidad de entregas a domicilio".



Si bien en diferentes comercios se recurre a la modalidad de "motomandados" para comercializar en diferentes barrios, en el comercio del entrevistado, "el trato es persona a persona". Es el dueño del local el que les acerca a sus vecinos, la mercadería. Acotó que, en la zona de su comercio, "hay mucha gente que hace años que nos conoce y trabajamos con ellos de esta manera". Elonce.com.