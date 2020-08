Covid-19 en Paraná: "Es la foto de las reuniones sociales por el Día del Amigo"

Aumento de casos

En el marco de la delicada situación que vive desde hace algunos días la ciudad de Paraná por el aumento de casos de coronavirus, y luego de la declaración de circulación comunitaria del Covid19, la Secretaria de Salud de la provincia de Entre Ríos, la doctora Carina Reh, atribuyó el tercer brote del virus en la capital entrerriana a las reuniones sociales que se dieron durante la semana del Día del Amigo.. En esta última ciudad, se ha podido ir controlando progresivamente el conglomerado con una pequeña reducción del número de casos", afirmó Reh en diálogo con"En cambio, en Paraná,, y lo que estamos viendo en Paraná, es el resultado de esa situación", remarcó la Secretaria de Salud.. Algunos brotes son barriales que tienen que ver con el antecedente de alguna reunión familiar o social", explicó la Secretaria de Salud.La funcionaria sostuvo que el aumento de casos está relacionado a que los paranaenses no dejaron de realizar encuentros sociales, sobre todo la semana del Día del Amigo.y sabíamos que podía llegar a suceder", relató Reh en declaraciones radiales y agregó que "se está trabajando en ese sentido y sin embargo,que se venía presentando".En referencia al repentino aumento de casos en la capital entrerriana, la Secretaria de Salud, sostuvo que "a nuestro entender,y distanciamiento social. Además,Asimismo, agregó que la situación de Paraná, "no deja de estar en congruencia con otras capitales provinciales que han presentado este tercer brote, quey que son necesarias, pero que nos obligan a", señaló la funcionaria provincial.y se debe insistir mucho, en la responsabilidad individual. Es decir, el cuidado que cada uno tiene que tener para cuidar a sus convivientes y familiares", dijo Reh y agregó que "se debe también,que estamos viendo en muchas localidades del país", remarcó.y esto, es uno de los motivos por los cuales se define que el virus circula activamente y ya no es que se puede infectar en determinado lugar, sino que puede estar circulando por cualquier diligencia y se contagia el virus", explicó la funcionaria.", remarcó.Sobre las medidas que tomarán con las personas que van y vienen entre Santa Fe-Paraná, la Dra. Carina Reh manifestó que "le pedimos a los trabajadores esenciales que solo realicen su actividad laboral (con las medidas de protección correspondiente) y que eviten la circulación en las localidades sin circulación comunitaria".