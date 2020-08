Últimos días para participar del Concurso Literario de la Biblioteca Popular

Funcionamiento de la Biblioteca

Se encuentra abierto el Concurso Literario Internacional Biblioteca Popular del Paraná Edición 2020. Los interesados podrán presentar cuentos breves con tema libre desde cualquier parte del mundo en castellano en las siguientes categorías: Adultos (de 18 o más años), Adolescentes (de 14 a 17 años) y Preadolescentes (de 10 a 13 años). Para todas las categorías se considerará la edad cumplida al 30 de junio de 2020."Estamos a pocos días de finalizar la presentación de cuentos breves, con temas libres y que no superen las 800 palabras", expresó aBelén Perezlindo, biblioteca popular."Pueden participar todas las personas mayores a 10 años, y hay tres categorías por edades. No es necesario ser escritor reconocido, ni mucho menos, está pensado para los aficionados de la escritura", dijo.Y agregó que "el premio mayor es la publicación de la obra en una antología literaria, con los ganadores de las tres categorías. El cuento se publicará en un libro que armamos del concurso"."El jurado también puede elegir a modo de dedicación las menciones de publicaciones".El anuncio de los trabajos ganadores será el lunes 14 de diciembre de 2020.Sobre la inscripción dijo que "comenzó en abril y se extiende hasta el 10 de agosto. -hasta el momento han presentado alrededor de 1.000 cuentos. Para participar deben ingresar a la página de la Biblioteca y anotarse, también está el reglamento".El envío de las obras deberá realizarse a través de la Página de Internet de la Biblioteca Popular del Paraná: www.BibliotecaPopular.org . Desde allí los interesados podrán completar un formulario con sus datos personales y adjuntar el cuento, el cual no debe superar las 800 palabras.Al respecto, Perezlindo, dijo que "a partir del miércoles 29 de julio pudimos abrir las puertas nuevamente. Tenemos nuevos horarios de atención desde las 10 a 15 horas de lunes a viernes"."Para hacerse socios tiene que ir hasta la Biblioteca en calle Buenos Aires, con el DNI con domicilio en Paraná. Los menores de 18 años pueden asociarse con el respaldo de un adulto", comentó.A la vez que remarcó: "Por el momento estamos ofreciendo los servicios de préstamos de libros, devolución de libros, y trámites administrativos. Para pagar puede concurrir a la biblioteca o se pude hacer a través del pago automático con débito o crédito"."Pero la sala de lectura no está habilitadas, las personas no se pueden quedar a leer como antes", finalizó.