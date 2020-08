Reapertura de gimnasios: "Estamos felices, pero el problema no se termina hoy"

A partir de este lunes en la ciudad de Paraná quedan habilitadas para reactivar sus actividades, los gimnasios, centros culturales, estudios de grabación, algunos entrenamientos deportivos, talleres formativos, bibliotecas, entre otros., la gente vino feliz, con mucha ansiedad", comentó a, la dueña del gimnasio Taian, Andrea Sanfilippo."Además, los profesores utilizan guantes y barbijos, los alumnos para enterar no es necesario que utilicen el tapabocas, pero para circular sí", señaló la dueña de la casa de entrenamientos.A su vez indicó que en el gimnasio llevan un registro de todos los datos de las personas que van a entrenar, también se establecieron turnos específicos y además se les solicitan a los socios una declaración jurada con sus correspondientes datos."Fue toda una reorganización, trabajamos con cupos limitados", añadió Andrea.Además, señaló que "al trabajar con un cupo reducido de personas, más la inversión que se realizó en elementos de higiene, y ante el parate de la actividad durante tantos meses,, los precios varían dependiendo de cada servicio, pero el mes ronda en 1.200 pesos".Entre las nuevas normativas establecidos, indicó que "no podemos realizar clases de spinning, zumba y tenemos habilitadas, salas de musculación, pilates, yoga, todo lo que sea entrenamiento de la fuerza y flexibilidad".Sobre el impacto económico que generó estos meses sin actividad dijo que ", más que con las clases virtuales y el alquiler de elementos".", sentenció Andrea.Al finalizar Sanfilippo contó que "le pedimos encarecidamente a las personas que si tienen síntomas no vengan y mantengan las distancias".