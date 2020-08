El secretario de Servicios Públicos de Paraná sufrió pintadas amenazantes

El secretario de Servicios Públicos de la municipalidad de Paraná, Emanuel Redondo, denunció en la Justicia que sufrió pintadas amenazantes en la repartición, luego de que se produjeran cambios en el diagrama de recolección de residuos en la comuna.



El funcionario informó que desconocidos realizaron pintadas agraviantes hacia él y su familia, en las puertas de los galpones de la Secretaría de Servicios Públicos.



Redondo adelantó que los registros de las cámaras de seguridad existentes en la repartición, fueron puestos a disposición de la justicia para que aclare este "lamentable incidente".



Señaló al respecto, que el domingo "amanecimos con esta frase pintada con aerosol negro amenazando a mi familia. Este accionar constituye claramente un acto cobarde, delictivo y además amenazante a mi familia. Estas son las cosas que el 11 de diciembre del año pasado vinimos a cambiar. A dejar de lado los aprietes y las mafias para centrarnos en prestar los servicios que los vecinos merecen. Hechos como estos me preocupan pero no me asustan y pienso seguir trabajando con los valores que esta gestión tiene para erradicar la violencia".



"Estoy convencido que ninguna persona puede estar por sobre las instituciones, y los que así no lo entiendan, no pueden formar parte de nuestro equipo de trabajo. De más está decir que inmediatamente anoticiado sobre el hecho hemos visto los registros de las cámaras de seguridad y ya se encuentran a disposición de la justicia", precisó.



La palabra de Bahl



Al respecto, el intendente, Adán Bahl, expresó su solidaridad con el funcionario. "Al asumir el Gobierno de la ciudad de Paraná nos propusimos un cambio profundo, pero no solo para responder al reclamo eterno sobre calidad de gestión; sino para reconstruir el vínculo de nuestra Municipalidad con la ciudadanía", expresó.



Y continuó: "Estamos dando pasos concretos, a partir del esfuerzo comunitario y desde la recuperación de valores en el vulnerado esquema de jerarquías de la administración; es evidente que nuestro proceder a muchos les molesta, porque rompe con pactos preexistentes que nada tienen que ver con nuestra forma de gobernar".



Particularmente, sobre las pintada, señaló que "amenazaron a Emanuel Redondo, secretario de Servicios Públicos del Municipio, desde ya mi solidaridad con él y su familia, pero sepan quienes fueran los autores que nos amenazaron a todos. No vinimos a construir individualidades, vinimos a reconstruir sobre las ruinas con todo nuestro equipo".



El jefe comunal aseveró que "nuestra respuesta va a ser la misma por la que los paranaenses nos dieron su mandato, mientras tanto vamos a colaborar con todos los medios disponibles para encontrar los autores materiales e ideológicos de este hecho cobarde. Llama la atención que este hecho se produzca cuando los cambios empiezan a quebrar estructuras instaladas".



"Estamos tomando medidas que extirpan los peores vicios de una forma vergonzante de hacer las cosas, vamos a responder con unidad, con institucionalidad y con toda firmeza". completó.