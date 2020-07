Paranaenses ganaron el Premio Emprendedor Solidario Covid-19

Claudio y Fabián Cerrudo, de la empresa familiar "Metalcerr", y los bioingenieros Santiago Romero Ayala y Sebastián Flores

Un equipo de emprendedores paranaenses, ganó el Premio Emprendedor Solidario Covid-19, que otorga la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). EL mismo, busca poner en valor la solidaridad y el esfuerzo de los jóvenes que, en circunstancias tan complejas como las actuales, piensan en lo colectivo y en el bien común., desarrollaron la adaptación de los equipos de desinfección de luz ultravioleta que se utiliza para combatir al coronavirus en el mundo."Estuvimos nominados junto a diez empresas nacionales, y lograr el primer puesto es muy importante para nosotros y muy alentador. Es una caricia a todo el esfuerzo que pusimos en este proyecto", expresó aSantiago Romero AyalaY agregó que "nuestro proyecto se enfoca en generar una solución, con luz ultravioleta para lograr la desinfección y de ese modo proteger a las personas, a los profesionales de la salud que utiliza este tipo de herramientas".Al respecto, dijo que "vimos que en el mundo este tipo de elementos venia tomando gran relevancia, y comenzamos a desarrollar este tipo de herramientas en Paraná. Fue así como nos pusimos el proyecto al hombre y junto a los chicos de Metalcerr, desarrollamos Lumi"."En muy poco tiempo pasamos de la idea y tener un concepto, a tener productos vendidos a nivel nacional. Fue un gran esfuerzo de todos, de nosotros, de nuestras familias y amigos que nos apoyaron para poder llegar a lograr esto", indicó.Sobre la adaptación de los equipos de desinfección de luz ultravioleta, comentó que "la premisa de llevar adelante esto y de manera muy rápida teniendo en cuenta el contexto que estamos viviendo y que los proveedores no tenían las herramientas para entregarte los productos"."Fue una carrera contra el tiempo y pudimos hacerlo. Eso fue una de las cosas que valoró el jurado a nivel nacional. Estamos en un momento de mucha demanda, porque varias instituciones nos están comprando los equipos", indico."Tenemos en stock los insumos para poder seguir desarrollando los aparatos. En el mercado nacional, hoy en día no tubos UV, estamos trabajando la importación, pero eso lleva tiempo".Al respecto aclaró que "estos equipos los adaptamos a diferentes medidas, entonces odontólogos, kinesiólogos y población en general nos están pidiendo los aparatos".En el día del inventor, Ayala comentó que "uno por ahí se enamora de su idea y se olvida del mercado. Pero lo más importante para las empresas es que sus proyectos sirvan para la sociedad, y que las personas quieren comprarlo. Cuando una personas compra un producto es cuando se cierra un ciclo"."Me ha pasado con emprendimiento anteriores, que desarrolle idea muy lindas pero cuando lo quería vender, nadie los compró. Este proyecto nos agarró con más experiencia, y por eso llegamos a una solución que realmente sirve", comentó.Sobre el equipo y el después de la pandemia, dijo que "el coronavirus nos sirvió para aprender de que muchos espacios no eran desinfectados como se debía. Es muy importante limpiar bien los lugares y desinfectar el aire que respiran las personas, vamos a tener menos enfermedades".Al finalizar, contó que "en estos momentos tenemos en desarrollo seis equipos de diferentes modelos. Entre los modelos, tenemos un aparato que sirve para desinfectar ambulancia y los camiones de bomberos, también hay para transporte de larga distancia".