Están "estables" los pacientes COVID-19 en la Terapia del hospital San Martín

El jefe del servicio de Terapia Intensiva del hospital San Martín, Dr. Guillermo Grieve, confirmó aque se encuentran "estables" tres de los cinco pacientes con coronavirus que estaban internados en estado grave en Paraná."Uno de los pacientes estuvo con una asistencia especial que se denomina de alto flujo de oxígeno, cuya concentración y el flujo de oxígeno fue bajando progresivamente hasta que el fin de semana en que llegamos a valores adecuados para seguir con oxígeno-terapia común y el programa es el de pase a planta", explicó Grieve.Y continuó: "El segundo paciente permanece estable con asistencia mecánica ventilatoria, en proceso de iniciar el destete de respirador, que es cambiar la asistencia por otro método".

En el San Martín hay ocho pacientes COVID-19 y 12 esperan resultados

"La tercera paciente está con administración de oxígeno. Hubo un período en el que se le administró alto flujo, se pudo continuar con oxígeno-terapia y no necesitó ventilación invasiva", aclaró el médico.Según comunicó Grieve, la mujer fue dada de alta del servicio de Terapia para pasar al servicio de internación general, "donde estará junto a su esposo"."En principio, cada uno de los familiares no está acompañando en Terapia Intensiva en este sector, sino aislado y comunicándose con nosotros telefónicamente", subrayó.En relación a la sintomatología que presentan los pacientes COVID-19, él médico explicó que es "cuando el paciente siente determinada necesidad de aire, cuando tiene dificultad para desplazarse dentro de la misma habitación o para actividad mínima, como vestirse"."Este seguimiento de insuficiencia respiratoria es seguido por un protocolo en el que determinamos la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno para determinan si deben estar en internación común, Cuidados Intermedios o Críticos", diferenció.Y agregó: "Los pacientes que llegan a determinado nivel de frecuencia y saturación y que necesitan administración de oxígeno, son los que bajamos a Cuidados Críticos".Grieve confirmó que el hospital San Martín hay "ocho pacientes confirmados con coronavirus, y 12 a la espera de los resultados". "Son pacientes que bajan a Cuidados Críticos en la medida que cambian su estado clínico"."Cuanto menos casos de COVID tengamos, menos posibilidades de tener este 5 o 6% de pacientes graves o este 15 a 17% de pacientes que hacen neumonía y que deben ser controlados en Cuidados Intermedios o Críticos", estimó el especialista."Todos los pacientes con diagnóstico en Terapia Intensiva evolucionaron adecuadamente, los dimos de alta y volvieron a los Cuidados Intermedios para posteriormente regresar a sus casas", valoró.Finalmente, comunicó que hubo "conglomerados aislados en las últimas dos semanas", los que "parecen haber disminuido". "Pero no determinamos, en ningún momento, un riesgo de que haya circulación comunitaria del virus", remarcó."Es probable que haya un pequeño aumento de casos a mediados y fines de julio; cuanto más tarde llegue y menos ascendente sea, habrá menos pacientes con neumonías moderadas a severas", cerró.