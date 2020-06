Niña pelea por su vida: Denuncian que fue embestida en medio de una picada

El domingo Celeste, una niña de 10 años, tuvo un accidente al ser atropellada por motociclistas que corrían una picada en Diamante. Fue traslada de manera urgente al Hospital San Roque de la capital entrerriana."Ella iba cruzando la calle cuando unas motos la levantaron para arriba. Cuando yo la vi, ya está tirada en el suelo", indicó aJovita Vera, mamá de la Celeste."Los chicos que conducían las motos, cuando ocurrió el accidente, estaban jugando una picada. La trasladaron de manera urgente acá al Hospital San Roque, y desde ese día que esta inconsciente y muy mal", contó."Lo que más quiero es justicia, porque hasta el momento no han hecho nada. Le pido a Dios que me la devuelva, por favor", expresó angustiada.Al finalizar, dijo que "la denuncia ya la realizamos, pero no han detenido a las personas".Según relató la madre, los motociclistas se dieron a la fuga y no ayudaron a la niña.