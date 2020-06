Sigue con "respirador y sedado" el niño que sufrió graves quemaduras

Una semana transcurrió desde que ocurrió un accidente doméstico en Villa Elisa. A un pequeño llamado Gael se le cayó encima una sartén y sufrió graves lesiones.



"Gael pasó la noche tranquilo", dio a conocer Sandra Mendieta, su mamá, este lunes, antes de reproducir el último parte médico a través de sus redes sociales: "Sigue con respirador y sedado".



Internado en el Hospital Materno Infantil San Roque, de Paraná, "está con antibióticos por la fiebre de este domingo, pero este lunes no tiene fiebre", compartió como buena noticia.



"Le están haciendo una ecografía para ver los riñones porque no están funcionando normal y estamos esperando un cultivo de la piel para ver que no esté infectada", adelantó su madre. (El Entre Ríos)