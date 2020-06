Esperando regreso a clases, pintan la escuela "República de Entre Ríos"

Clases virtuales y evaluación

Aprovechando la suspensión de las clases presenciales por la cuarentena por coronavirus, autoridades educativas de la Escuela Nº50 "República de Entre Ríos" gestionaron el inicio de los trabajos de pintura y acondicionamiento del edificio ubicado en la intersección de calles Urquiza e Ilia, en Paraná."Los chicos no están concurriendo a la escuela, por lo que aprovechamos para pintar el establecimiento que tanto lo necesita", comunicó adesde la rectora del nivel secundario, Silvina Pilnik."El año pasado compramos la pintura para el frente cuando la Asociación Cooperadora hizo una gran rifa en la que todos los papás colaboraron. Se gestionó ante la Departamental de Escuelas, a través de Britos se contactó a Infraestructura, y hoy tenemos a personal del Taller Industrial trabajando", explicó la directora del nivel primario, Paola Jacob.Según indicaron, las tareas de acondicionamiento comprenden, además de la pintura, el revoque de los balcones, "que era la parte más deteriorada del exterior de la escuela"."Aprovechamos que la escuela está físicamente cerrada para pintar las aulas porque el personal de Taller Industrial tiene disponibilidad horaria", indicó la directiva al aclarar: "La pintura para el exterior la tenemos, pero nos están faltando para el interior".La Cooperadora de la escuela convocó a los padres para los días martes de 9 a 10.30hs. "Es una colaboración libre, algunos aportan más de lo que se fijó como monto y otros no pueden hacerlo", señaló Pilnik al remarcar: "Apelamos a la comunidad, que siempre es solidaria y responde, porque esta es una escuela pública y los fondos del Estado no son suficientes".En la oportunidad, las directivas se refirieron al dictado de clases en forma virtual durante el aislamiento."Es un trabajo muy grande de parte de todo el personal escolar para implementar el trabajo online; se comenzó a través del contacto directo a través de WhatsApp y luego armamos una plataforma a través de la cual los alumnos reciben y entregan los trabajos", detalló Pilnik al advertir: "Hay muchos estudiantes que tienen problemas de conectividad"."No estábamos preparados para este tipo de trabajo, pero nos adaptamos", aseguró. Y según comentó, se llevaron computadoras al hogar de los alumnos que no tenían.En relación a la evaluación, la rectora comentó que "será una acreditación sobre cómo vamos trabajando, que los chicos vean un progreso, sin ponerles una nota, y para que no pierdan el contacto con la institución".Pilnik, por su parte, remarcó: "Es imposible pensar en un aprendizaje sin el puente de la familia, entre el docente y el alumno"."El foco está puesto en los chicos de 1º grado, que son los que están aprendiendo de manera virtual", insistió al reconocer: "Nos costó aceitar los canales para llegar a la casa, pero hoy por hoy, el 96% de los estudiantes está conectado a las clases virtuales y los docentes están permanentemente en el ida y vuelta con el alumno para que la escuela siga abierta".