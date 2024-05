Envían a jury a una jueza que pidió 8 millones para agilizar una sucesión

Luego de que el gobernador riojano, Ricardo Quintela, pidiera este jueves desplazar e investigar a la jueza Norma Abate de Mazzucchelli, que oficia en la Cámara 4 en lo Civil de la capital de la provincia y es la vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina, la magistrada presentó su renuncia. Así lo confirmó el diario Nueva Rioja. No obstante, la Justicia riojana le rechazó la renuncia y se conformará un jury de enjuiciamiento.



La noticia se conoce después de que una comerciante la denunciara y la grabara mientras le pedía dinero para agilizar un trámite de sucesión. Según la primera información al respecto, Abate de Mazzucchelli lo habría comunicado tanto al Tribunal Superior de Justicia como al Consejo de la Magistratura provincial.



“Los hechos acontecidos y denunciados públicamente son inaceptables y de una gravedad absoluta. La jueza Abate de Mazzuchelli, apuntada por pedir coimas para resolver distintos casos, está atentando contra la confianza del pueblo riojano en la Justicia; por ello, solicité la separación de su cargo y la investigación de esta situación”, había anunciado Quintela por la mañana.



En su reclamo, el gobernador aprovechó para promocionar la reforma constitucional que impulsa su gestión y dijo que desde hace tiempo acelera el límite a la periodicidad de los magistrados para evitar “vicios” en el correcto accionar de la Justicia. “Es por eso que las y los convencionales constituyentes están tratando este tema. Es necesario para nuestra sociedad. Las y los riojanos merecen una Justicia transparente que esté de su lado garantizando el cumplimiento de sus derechos”, afirmó el dirigente peronista.



En las últimas horas, el Tribunal Superior de La Rioja rechazó la renuncia de Abate y ahora el Poder Legislativo deberá conformar un tribunal de enjuiciamiento para decidir el futuro de la denunciada. En tanto, se la apartó de su cargo en la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina y se le inició un sumario administrativo, según informaron medios locales.



La causa

El caso se conoció a través de un informe que emitió Telenoche Investiga. Allí la denunciante, que se identificó como Manuela Saavedra, contó que trabaja en una librería de La Rioja capital, que recibió de una herencia de su tío, Norberto Arias. También que ella es la administradora de esa sucesión, que les corresponde a los sobrinos y a una hermana viva del fallecido, que no tenía hijos.



“Hace cuatro años que estamos con este tema; por distintos motivos fue muy lento el proceso. Hacía bastante tiempo venía pidiendo la liberación de fondos, los necesitaba para cumplir con los gastos de sucesión. Y siempre había un motivo por el cual no se me entregaban esos fondos”, introdujo Saavedra, quien consideró que la causa se dilataba adrede.



Así, contó que fue a ver a Abate de Mazzuchelli al juzgado y que la primera vez se acercó a ella para que le explicara qué era lo que sucedía con el expediente. “Me hizo pasar a su despacho posteriormente y entonces me dijo que ella lo conocía a mi tío, que iba a hacer como una excepción, un favor por conocerlo, y me iba a ayudar para sacarlo rápidamente”, narró la denunciante, quien indicó que la magistrada le contó que ganaba muy poco.



“Le agradecí y le dije que no le iba a quitar más tiempo, que me retiraba. Me dijo: ‘No te olvides de mí'. Llamativamente fue a mi lugar de trabajo por la tarde y me dijo que para el otro día podía tener resuelto el tema, que podíamos empezar con los oficios, pero que tenía un costo porque era mucho trabajo. Al otro día me envió a una señora que dijo trabajar con ella, se llama Elba, se presentó así. Me mandó a buscar porque ya estaban los escritos para que realicemos los oficios”, siguió Saavedra.



Entonces, se dirigió otra vez al despacho de Abate de Mazzuchelli, pero en esa ocasión la filmó -la nota y el informe no explican por qué la señora decidió hacer la cámara oculta-. “Ahí ya las cosas fueron cambiando porque me empezó a decir que iba a regular unos honorarios y que iban a ser los suyos. ‘Me entendés porque sos inteligente’, [me dijo]. Y hablando del retiro de fondos en un momento de la conversación toma una libreta y anota un número ocho. Dije: ‘¿8 millones? No le puedo pagar eso’. Y tachó el ocho y escribió un cinco. Le dije: ‘Usted sabe que estoy con muchísimas deudas’”, relató la denunciante.



Mientras tanto, en el informe que se emitió en vivo pusieron al aire la cámara oculta donde se veía a la jueza decir: “Mirá, Manuela, ¿quién te hizo todo? ¿Quién te manejó todo? No fueron los abogados. Si vos no querés o no podés, no lo hagas, no se hace por obligación, se hace por reconocimiento. Si vos no podés, no lo hagas; nadie te va a poner un revólver en el pecho”.



Según Saavedra, la magistrada le preguntó cuánto le podía pagar, ya que había rechazado las dos cifras anteriores. “Tuve mucho miedo porque notaba en ella que esto lo hacía con total naturalidad. Pasé muchas noches pensando esto de la coima. A mí me tocó la lamentable experiencia de dar con una jueza corrupta. Quien yo entiendo que debe defender tus derechos está yendo sobre ellos. Entonces perdés mucha confianza en la Justicia, no sabés qué te puede suceder. Yo solamente espero que esta denuncia sirva para que estos hechos no sucedan nunca más, que otra persona no tenga que pasar por eso”, cerró.



Según TN, la mujer formuló una denuncia penal en la fiscalía de turno, a cargo de Luis González Aguirre. Fue acompañada por el equipo de abogados de la ONG Poder Ciudadano. (La Nación)