Le llevaron su guitarra en un allanamiento y un hombre le regaló otra

Un vecino de calle Luis Palma al 1900 de la ciudad de Paraná, denunció que personal policial de la comisaria sexta allanó su domicilio el 21 de mayo buscando elementos robados y le llevaron una guitarra. Finalmente, un hombre le regaló otra.David Herrera, de Colonia Avellaneda, explicó aque "soy de Santiago del Estero, pero vivo hace 12 años en Paraná. Me acerqué a traerle una guitarra. Lo que más me conmovió es que hace mucho él colabora con la iglesia"."Es la primera guitarra que tuve, con la que empecé a tocar en las peñas. Gracias a Dios yo pude comprar otra. Para tenerla guardada prefiero dársela a alguien que la pueda usar. Vine a darle mi guitarra", dijo."Le empecé a mandar mensajes. Hoy le traje la guitarra sin falta. Hacer feliz a otro es algo muy lindo. Soy muy creyente en Dios y creo que hay que ayudar. La guitarra y la palabra de Dios alimentan el alma. Tengo un grupo de folclore y en cualquier momento cuando se pueda venimos a tocar con él", agregó.Por su parte, Manuel se mostró muy emocionado por el regalo y expresó que "estoy muy contento. Es una alegría inmensa. Me sacan la guitarra y me sacan todo. La guitarra es mi compañera de tantos años"."Quiero agradecer a Dios, tenía esperanzas. Sentí mucho apoyo de todos. No puedo expresar la alegría que tengo, ayer estaba destrozado. Yo solo quería recuperar mi guitarra", manifestó.