Más de 12.000 paranaenses tramitaron su permiso deportivo

Paraná Paranaenses disfrutan de la práctica de actividades deportivas en la costanera

Actividades en el río



Esta medida permite al ciudadano, según terminación del DNI, realizar actividades deportivas individuales sin contacto entre personas, como ciclismo, running, trekking, entre otras."Llevar adelante actividades físicas y recreativas es sumamente importante para el beneficio de la salud y el bienestar psicofísico para afrontar esta pandemia", afirmó el intendente Adán Bahl en el marco de la habilitación de las salidas deportivas.Las actividades deportivas individuales deberán realizarse conforme la terminación de los números del DNI. Los lunes, miércoles y viernes serán para aquellas personas con documentos finalizados en número par, mientras que los martes, jueves y sábados los finalizados en número impar. Los domingos no se encuentran habilitados."Si bien se puede realizar actividades deportivas bajo las pautas que establece la Municipalidad, es decir según el DNI, los restantes días se pueden desarrollar salidas recreativas de hasta 500 metros como se había anunciado días atrás. Lo que el Municipio está realizando es ampliar las actividades exceptuadas del aislamiento social, preventivo y obligatorio. No se trata de limitar las salidas sino lo contrario, es agregar otras pautas a las ya establecidas", agregó Gamarci.En otro orden, el intendente Bahl mantuvo un encuentro con Prefectura -previo a la habilitación de las actividades deportivas- con quienes coordinaron la metodología para la habilitación de los deportes náuticos individuales.Asimismo, en la mañana de este viernes se presentó en la sede Paraná de la Prefectura Naval la copia del Decreto Municipal por el cual se autoriza la actividad deportiva individual.En este sentido, Prefectura tendrá el control de las actividades deportivas que se llevan a cabo en el río Paraná, como canotaje, remo o stand up paddle.Quienes realicen las prácticas de estas disciplinas deberán contar con el permiso deportivo expedido desde la Municipalidad de Paraná.Cabe recordar que para obtener el permiso deberán ingresar al sitio web https://covid19.parana.gob.ar/permiso-deportivo/ y seguir los pasos correspondientes.