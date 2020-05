Paranaenses disfrutan de la práctica de actividades deportivas en la costanera

Sociedad Emitieron recomendaciones para la práctica de actividades físicas

En Paraná habilitaron la práctica de todo deporte que sea "individual, sin contacto y al aire libre". En el día después,registró cómo los vecinos se volcaron a la costanera baja de la ciudad para disfrutar de caminatas, trotes y paseos en rollers o bicicleta."Era habitué de hacer actividades y por la cuarentena no se podía, así que ahora empecé a salir, a volver de a poco el ritmo normal", contó Juan aEl vecino, acompañado de su perro salchicha por el tradicional paseo de la ciudad, explicó que durante el aislamiento, "sólo caminaba para ir al cajero o al supermercado, y si bien tengo bicicleta fija en casa, no es lo mismo"."Con mi señora tenemos números diferentes, así vamos a buscar la salida, además de contar con las previsiones básicas", aseguró el hombre.Simona, otra joven que aprovechó para salir a andar en rollers, contó aque durante el aislamiento permaneció "encerrada"."Necesitaba la actividad física, ya estaba cansada de estar encerrada, fueron dos meses y medio", indicó al aclarar: "Hoy vine sola porque no tengo contacto con nadie, pero ayer sí había mucha agente, y sin barbijo"."El médico me dijo que estaba nervioso y me recomendó que camine porque fueron más de 60 días encerrados, porque yo no salí a ningún lado", remarcó el hombre."A los adultos mayores nos hace muy bien caminar, porque todos tenemos algún problemita así que esto lo tenemos que hacer", coincidió Laura."Vivo en la zona del Parque, así que la costanera me quedaba en el radio de los 500 metros; salgo a las 11hs para estar en casa a horario para preparar el almuerzo", mencionó la mujer, de 74 años, al bregar "por esperanza, ante la confirmación de un caso positivo de coronavirus en Paraná".