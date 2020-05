Administrativos del hospital San Martín reclamaron mejores condiciones laborales

, reprochó aJorgelina, una de las representantes sindicales en el nosocomio. Es que de acuerdo a lo que explicó,, apuntó uno de los trabajadores, Alejandro Escobar, al exigir "igualdad de condiciones".Verónica Cerrella, otra de las empleadas, exigió "la rotación" de los turnos, "y que sea igualitario para todos los sectores, para todos los empleados administrativos"., encomendó la trabajadora al exigir que "todos los empleados administrativos trabajemos de la misma manera, así el hospital puede funcionar, y que los médicos también se presenten a trabajar y empiecen a operar".Por su parte, Jorgelina, desde ATE, enumeró:, sin tener en cuenta que hay mamás que tendrían que dejar solos a sus hijos -porque no hay escuelas ni guarderías-".También exigióporque hoy día cobramos 27 mil pesos; estamos por debajo del límite de la pobreza y la canasta básica está por encima de los 42 mil pesos"."Que todos los empleados del San Martín sean tratados de la misma manera, porque evidentemente,, remarcó la representante sindical.En relación a las condiciones de salubridad para los trabajadores, Jorgelina destacó la necesidad de barbijos "para los que trabajamos en oficinas cerradas, donde son hasta diez personas que no tienen un metro y medio de distancia"."Somos trabajadores esenciales y fueron muy pocos los exceptuados de la cuarentena; pero a los que cumplimos la cantidad de horas, se nos deben francos", se quejó otra de las enfermeras, María de Los Ángeles Verón.Y continuó: "Servicios Generales mantiene una deuda de francos, hay personal precarizado sin los elementos de protección por la falta de guantes y barbijos. En Enfermería teníamos barbijos porque los elaborábamos nosotros mismos".Al justificar que, reprochó que "hubo sectores que trabajaron amontonados, como en el caso de la Oficina de Personal, porque la estructura física del San Martín está totalmente desactualizada a lo que debe ser un hospital".En tanto, una empleada de Servicios Generales encomendó "educación" al director del San Martín, al que acusó de tratar de "zánganos" a los empleados. "Vivo en la zona de La Base y a veces me tengo que venir a dedo", evidenció. Es que en Paraná y al área metropolitana continúa sin servicio de colectivos urbanos por un paro de UTA."Si el director no tiene educación que se vaya, porque a él, el hospital le queda a dos cuadras de su casa", sentenció la trabajadora al argumentar: "Si yo tendría que viajar en remis, no me queda para comer".