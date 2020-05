Trombofilia en Entre Ríos: Ayudan a las mujeres que padecen el trastorno

La asociación Trombofilia y Embarazos de Entre Ríos, fue creada por madres que padecen el trastorno y tuvieron una larga lucha para poder quedar embarazadas. Brinda contención y ayudan a conseguir la medicación necesaria para el tratamiento."Junto a Alicia Ramírez, una compañera que padece este trastorno de la coagulación de la sangre, creamos la organización que abarca a toda la provincia", expresó aMaría José Carriere una de las fundadoras de la organización."Con la organización, tratamos de difundir lo que es la trombofilia,Y agregó que "también intentamos juntar medicación mediante las donaciones para poder ayudar a las mujeres que no tiene obra social. El tratamiento es muy caro".Sobre la organización, contó que "somos alrededor de 20 mujeres que integramos un grupo de WhatsApp. Algunas ya tienen a sus bebes arcoíris, que los llamamos así después de que hayan tenido alguna perdida. También están las mujeres que están en la búsqueda de ese hijo".para todas aquellas personas que quieran tener más información"."Es dura la pérdida de un hijo, en cualquier momento de la gestación. Uno pasa un montón de situaciones cuando espera su primer bebe, y perder un embarazo es muy fuerte", dijo.Y continuó:Al finalizar, contó que "a las chicas yo las escucho, me involucro en su situación, porque las siento que son parte de mi por los momentos que pasan. Ellas saben que me tiene y que pueden encontrar contención y un abrazo.