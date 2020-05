Video: Retrasó su jubilación como enfermera para enfrentar la pandemia

Ya había fijado fecha de cese, pero la llegada de un caso sospechoso al hospital San Martín y la designación del personal que iba a estar a cargo, la hizo cambiar de opinión. el hospital formó parte de mi vida durante 35 años



Marisa Espíndola, es licenciada en Enfermería. Este año, luego de 35 años de servicio en el hospital San Martín, debía jubilarse, pero ante la situación de emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, decidió retrasar el beneficio para aportar su experiencia.



En diálogo con Elonce TV, que en varios momentos se vio interrumpido por la emoción de la entrevistada, contó cómo fue el momento en que tomó la decisión.



"En el mes de febrero desde la Caja de Jubilaciones me comunicaron que estaba disponible mi jubilación y debía fijar fecha de cese, y lo hice. El 20 de marzo iba a ser mi último día de trabajo porque tenía muchos francos acumulados y licencia proporcional. Después decidimos otra cosa".



Y continuó: "El 10 de marzo estábamos con mi colega y el equipo de supervisión preparando y pensando esto del coronavirus y que el pico iba a estar dado en abril y mayo y debíamos estar preparados. El día 11 hicimos una selección de personal para capacitarlos y el 13 nos íbamos a reunir".



Pero el día 12 ingresó al hospital un paciente sospechoso de Covid ? 19 y la llamaron para informarle que había que iniciar las medidas de aislamiento y comunicar quién se haría cargo. "Del grupo que habíamos seleccionado, miro quien iba a trabajar a la noche y me comunico con Georgina que es una enfermera joven". Vía telefónica le da un par de indicaciones, al tiempo que se pone a su disposición.



"En ese momento la vi a Georgina en la foto de WhatsApp con su hija y sentí una enorme responsabilidad y preocupación por esta situación. Quedamos conectadas toda la noche y en ese momento comenzó a gestarse en mí que en los últimos 8 días tenía que hacer algo más para dejar al hospital en condiciones, al menos desde mi perspectiva", dijo Marisa.



"Tengo 3 hijos, esposo y una nieta, pero el hospital formó parte de mi vida durante 35 años y era muy difícil irme en ese momento", agregó.



Consultada sobre cuál fue la reacción de su familia, afirmó: "me dijeron que no esperaban otra cosa de mí".



Hasta el 31 de mayo Marisa tiene relegada su licencia proporcional y hasta esa fecha estará "conectada al hospital y después de alguna manera estaré ayudando también", dice sin lugar a dudas. Elonce.com