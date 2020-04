Controles vehiculares: Aclaran qué documentación se solicita para circular

En calle Gobernador Maya y Circunvalación, se concretó un nuevo operativo vehicular en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio que busca prevenir la expansión de la pandemia del coronavirus. Participó la Montada y Canes, Minoridad, Policía motorizada y Comisaría Séptima.Al respecto, el jefe de Montada y Canes, Waldomero Domínguez, explicó aque "la certificación que se pide es el permiso para circular nacional. En caso de no tenerlo, porque muchos aseguran que tienen dificultades para bajarlo, se pide la declaración jurada que se está haciendo de manera manual. Sí o sí tienen que tener permiso para circular"."Al transporte de carga se le pide el certificado nacional para circular, caso contrario se labra un acta de infracción. A los vehículos particulares también. Toda persona que circule debe estar autorizada, debe estar dentro de las excepciones. Muchos manifiestan la necesidad de salir a comprar alimentos y mercadería, pero siempre dentro de los horarios normales de comercio", aclaró.Sobre los horarios de control, informó que "el operativo se realiza de 7.30 a 13 y de 16.30 a 21. Es dinámico, se va viendo la necesidad y lugar para hacer los operativos. El tránsito es incesante. Hay muchos vehículos pesados circulando, todos con su correspondiente autorización. Hasta el momento no se secuestraron vehículos, pero sí se labraron actas de infracción"."Si alguien está dentro de los exceptuados y tienen la autorización, no necesitan renovarla. Si no están dentro de las excepciones sí tienen que renovar la autorización", finalizó.