Operativos policiales y de tránsito controlan el cumplimiento de la cuarentena

Un control policial apostado sobre avenida Almafuerte y otro de inspectores de Tránsito sobre avenida Ramírez produjeron largas filas de vehículos y una suerte de "cuello de botella" en la zona de Cinco Esquinas de Paraná, durante la mañana de este miércoles, registróLos operativos tenían por objetivo controlar el cumplimiento de la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus, dispuesto por decreto nacional."El control policial y municipal hace que se junten más vehículos, pero los controles son para desalentar que la gente salga sin razón", argumentó ael subsecretario municipal de Transporte, Diego Dlugovitzky."La reglamentación y las normas del tránsito vehicular se cumplen todos los días, más allá de la situación actual. Desde la municipalidad, desde que comenzaron las restricciones por el aislamiento, se realizan controles todos los días en distintos lugares de la ciudad, tanto en colectivos como en taxis y remises, además de la limpieza de desinfección y control de pasajeros para que exceda la restricción", explicó.En el marco de los controles,rescató el caso de un automovilista pasó el control policial, pero no la inspección de Tránsito municipal porque no contaba con el seguro habilitante para conducir, con lo cual, la grúa le retiró el vehículo. El hombre se mostró "indignado" porque cómo le secuestraban el auto en un momento de crisis como este.Al respecto, Dlugovitzky señaló que "siempre hay que cumplir con las normas; el que se queja es el que no cumple porque el que cumple va a circular con su permiso".