El rol de los enfermeros en la tarea de combatir el coronavirus

Video: El rol de los enfermeros en la pandemia

Los profesionales de la Salud, tanto pública como privada, están al frente de la dura tarea de combatir la pandemia del COVID 19 en todo el país y en el mundo. En ese contexto,conoció cuál es el rol de los enfermeros.Ángel Vilches es enfermero hace 10 años. En diálogo con nuestro medio, expresó que "uno cuida a su familia, pero con el miedo que genera todo esto se dan momentos de angustia. Tengo una rutina diaria de sacarme las zapatillas en la puerta, luego la ropa y me baño enseguida. En casa todos lo hacemos"."Trabajo en el ámbito privado y también en el público. En los dos lados hay temor. Nos apoyamos con los compañeros, en sus conocimientos, nos capacitamos para llevar esta ardua tarea. Tenemos contacto diario con el alcohol en gel y el jabón para lavarnos las manos", dijo.Comentó que "esto es algo de no creer. Uno se pone a pensar desde el punto de vista humano y jamás se pensó pasar por esto. Hay que colaborar, quedarse en casa para que no haya más casos".Por su parte, la enfermera Patricia Duarte, explicó que "lo vivo a diario por mis hijos. Tengo tres enfermeros en la familia. Es todo un tema, es algo para lo que no estábamos preparados. Nunca se pensó de pasar por esto"."Nosotros estamos capacitados y seguimos informándonos, tomando las medidas que nos enseñan. No es algo para tomar a la ligera. Cuando nos sacamos la chaqueta somos personas comunes y tenemos miedo de que todo se traslade a nuestros seres queridos. Hay que estar atentos, lavarse las manos, lavar las verduras. Hay que hacerlo, tomarse el tiempo, no tomar todo a la ligera", remarcó.Señaló que "la gente está asustada. Al principio se tomaba como una gripe, pero hoy ya no, hay casos en Paraná".