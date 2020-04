Vacuna antigripal: "La demanda nos superó", indicaron desde un centro de salud

A fines de marzo se inició la campaña de vacunación antigripal, la cual se adelantó ante la pandemia del coronovirus, aunque se deja en claro que esta dosis no evita el contagio del virus que día a día se cobra la vida de miles y miles de personas en todo el mundo.En diálogo con, Alba Velázquez, directora del centro de salud Selig Goldin de la capital entrerriana, señaló que actualmente están sin stock, a la espera de una nueva remesa que llegará de Nación."Hace una semana recibimos una tanda y ya fue colocada a toda población del área programática que tenemos (calle Sudamérica, todo el Morro y Maccarone), estamos esperando otra tanda para los próximos días". En total se colocaron 250 dosis.En este momento, "estamos sin stock, este año nos superó el tema de la demanda", porque gente que años anteriores no se quería colocar sí se la aplicó.En tal sentido, Velázquez explicó que "salimos casa por casa, priorizando la gente adulta, mayores de 65 años"; y pidieron a los vecinos que llamen por teléfono antes de ir al centro de salud para confirmar si hay vacunas. "Los mayores de 80 años con patología y menores con problemas de movilidad, a todos les pedimos que nos llamen y nosotros vamos" hasta la vivienda.En tanto recordaron que los menores de 65 años tienen que tener la indicación del médico por escrito: "Necesitamos el pedido impreso y el diagnóstico", aclararon.Consultada sobre cuándo llegaría una segunda remesa, dio cuenta que "hay una cuestión protocolar, de Nación se envía a Provincia y luego a cada cámara que es la encargada de distribuirla en los establecimientos y efectores de salud, por lo que no se puede dar una fecha precisa de cuándo llegará la segunda tanda".Aclararon que la vacuna antigripal no evita el contagio de coronavirus.El centro de salud Selig Goldin está ubicado en Avenida Laurencena, a metros de Avenida Ramírez. El teléfono para consultas es