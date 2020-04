Veteranos de Malvinas: "El reconocimiento de la gente vale más que mil medallas"

Sociedad Veteranos de Malvinas honran su día ayudando en medio de la pandemia

Recuerdos de la guerra

En el 38º aniversario de la Guerra de Malvinas, este año por motivo de la cuarentena, no se realizó un acto presencial, en homenaje a los Veteranos y Caídos. Sin embargo, se llevaron adelante muchos reconocimientos a través de internet. Este miércoles, el excombatiente Jorge Benitez, realizó una videollamada en el programay brindó detalles de su experiencia en la guerra.comentó que "es un 2 de abril diferente en 38 años, nunca habíamos dejado de hacer la vigilia. Este año los homenajes se realizaron de manera virtual, pero fueron muy sentidos. Ver que las personas aún nos recuerdan es muy gratificante".. Hay gente que cuando nos ve en la calle nos reconoce, recuerda que fuimos a su escuela, y nos dicen que a la escuela de sus hijos también fuimos. Ya han pasado varias generaciones", recordó.Jorge comentó que con los veteranos han pasado momentos muy duros, pero siempre se encuentran muy unidos y entre todos se ayuda. Además, agregó que "en el campo de batalla, perdí a 3 compañeros, y en lo largo de estos 38 años, perdí a muchos más, la guerra no es fácil de sobrellevar"."Yo fui la primera columna de soldados, que pasamos por Paraná, para ir a Malvinas. Siempre recuerdo, cuando estábamos aquí esperando para irnos, la gente fue muy solidaria con nosotros, nos traigan comida, equipos de mates y nos daban una palabra de aliento", remarcó Benitez.En sintonía, sumó: "El Servicio Militar Obligatorio, me dejo un montón de anécdotas buenas, ahí valorabas a tu familia, a tener un plato de comida, la ropa sana y el compañerismo., sentir que todo había sido en vano fue muy duro"."Hay muchos libros sobre la guerra, pero siempre desde la mirada del autor, es subjetivo, cada uno lo vivió como pudo. Pero siempre tenemos en claro que queremos que nuestra historia no se olvide, es imprescindible que siga viva", concluyó Benitez.