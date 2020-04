Nuevo caso de dengue autóctono: Hubo un bloqueo sanitario en barrio Los Arenales

"Sin agua no hay mosquitos"

Otro caso autóctono

Se realizó un nuevo bloqueo sanitario en Barrio Los Arenales de Paraná, tras confirmarse un caso positivo de dengue autóctono."Por un nuevo caso de dengue, de los tantos que vamos en la ciudad, reiteramos las recomendaciones a los vecinos de no tener recipientes con agua, porque una planta, un balde, una cubierta, es un criadero de mosquitos", sentenció ala epidemióloga Silvina Saavedra."En una de las casas, una vecina dijo que le ponía lavandina, pero esto no mata al mosquito; tienen que ser muy altas las concentraciones para que la larva no sobreviva", aclaró.Respecto del bloqueo sanitario, Saavedra comentó que en el marco de la cuarentena había "temor" entre los vecinos por dejar ingresar a los municipales a la casa, "pero vamos directo al patio, se lleva un poco más de tranquilidad", señaló."Se realiza la fumigación intradomiciliaria y espacial con equipo pesado para matar al mosquito que está volando pero a las larvas que quedaron adentro de la casa, no", diferenció.Fue por eso que la epidemióloga instó a "volcar todos los recipientes con agua, revisar el patio después de las lluvias y adentro del domicilio", tras la fumigación de los equipos.En ese instó instó a "eliminar las poblaciones de mosquitos". "Un día como hoy, que está fresco, si eliminé todos los criaderos, la misma temperatura hará que el mosquito no se movilice y muera", sentenció."La persona no ha estado en las zonas donde hay casos de dengue, por lo que posiblemente sea un caso autóctono", comentó Saavedra respecto del caso que dio positivo para la enfermedad.Y en ese sentido, explicó: "El cuadro comienza con fiebre, dolor de cabeza, en las articulaciones y detrás de los ojos; después pueden parecer unas manchas en la piel"."Si no tiene tos, porque puede confundirse con coronavirus, puede ser dengue. No hay que automedicarse y consultar telefónicamente para no contagiarse de otra enfermedad", encomendó.Finalmente, Saavedra advirtió que "hasta mayo podrían registrarse casos positivos de dengue, todo depende de la cantidad de mosquitos que haya"."Se registraron casos de dengue autóctono en Gualeguaychú, Nogoyá y María Grande", cerró.