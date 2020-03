Show lumínico: DJ´s y dueños de equipos iluminarán el cielo el sábado

DJ´s y dueños de equipos de la ciudad de Paraná, Colonia Avellaneda, San Benito, iluminarán el cielo este sábado desde las 23 y durante una hora.



Alejandro de Gregorio, explicó al programa Buenas Noches, de Elonce TV, que "vamos a prender desde nuestras casas, todas las luces intensas hacia el cielo. Vamos a brindar un espectáculo para que la gente pueda apreciarlo. Queremos sacarlos un poco de esto que estamos viviendo todos".



"No hemos tenido reunión ni reclamo puntual. Esta es una idea para brindar un espectáculo inédito para la gente. Nunca se hizo, cuenta con la buena voluntad de todos. Queremos recordar que ese día y a esa hora nosotros deberíamos estar trabajando para pagar nuestros servicios, impuestos y demás. Hoy por hoy no generamos ingresos y, a la vez, ninguna medida que tomó el gobierno nos benefició. La prioridad es la salud pero si esto se prolonga en el tiempo sí se nos va a volver cuesta arriba", dijo.



Asimismo, remarcó que "en Facebook había una medida similar en Buenos Aires. A mí me llamó la atención, le comenté a colegas, se engancharon y vamos a ver qué pasa con la cantidad de gente que logramos que se sume a esto. El que quiere sumarse puede hacerlo".



"Lo que más tenemos son cabezas móviles. Hay distintas luces y demás. La idea es que las luces sean para todos lados. Decidimos no llevar adelante el tema de poner música por respeto a las personas enfermas, gente mayor o bebés. Lo que menos queremos es molestar. La idea es invadir lo menos posible, acatando al 100% las medidas dispuestas por el gobierno. Pedimos a la gente no salir a la calle, que lo miren desde el patio, la ventana, el balcón", agregó. Elonce.com