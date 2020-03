Como cada 27, la fe se renovará en devoción a la Medalla Milagrosa

Blanca Cersofio, una vecina de barrio La Milagrosa

", dijo la Virgen María a Santa Catalina Labouré un 27 de noviembre de 1830, detalla, respecto del surgimiento de la devoción. En la aparición, la Madre de Dios estaba con una túnica blanca y un velo del mismo color que cubría su cabeza hasta los pies. Los pies se posaban sobre un globo blanco y aplastaban una serpiente. Sus manos, a la altura del corazón, portaban un globo pequeño de oro, coronado con una crucecita. En los dedos aparecieron anillos con piedras preciosas que brillaban y alumbraban en toda dirección.contó acómo surgió su devoción por la Virgen: "Empecé trabajando en la cooperadora de la escuela. Además, el amor que uno siente por la Virgen es algo muy especial, ella nos bendice a mí y a mi marido. Nos ha dado muchas bendiciones"., confió la mujer, aseverando que en su casa tiene un altar dedicado a la Virgen de la Medalla Milagrosa, para "mostrar mi amor por ella" y "cómo promesa a lo que ella me concedió: tener vida para criar a mi hija"."Ella me da palabra, oraciones; tengo la devoción de rezar por todos", puso relevancia además Cerosfio.De la misma manera contó:En tanto, la mujer que tiene junto a su esposo, cuatro hijos, once nietos y que están a la espera del bisnieto, puntualizó que e