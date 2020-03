La semana próxima llegan a Paraná las vacunas antigripales para afiliados a PAMI

PAMI Escucha

Según se informó desde el organismo nacional, se está diseñando un esquema de distribución ya que por las restricciones de circulación no podrán transportarse en aviones sino en camiones especialmente acondicionados.Al respecto, el director de PAMI en Paraná, Claudio Ledesma, comunicó a, e iremos viendo cuál será la metodología porque todavía no está confirmada en un 100%".Según estimó el funcionario,, anticipó Ledesma."No queremos generar demasiada ansiedad por la llegada de la vacuna antigripal porque todos los años, se genera una gran concentración de abuelos frente a las puertas de la sede de PAMI", remarcó el responsable de PAMI en Paraná.encomendó.En la oportunidad, aclaró que "la vacuna para la gripe no previene el coronavirus". Y en ese sentido destacó que "es contraproducente que los adultos mayores se aglomeren para vacunarse porque acarrearía más riegos de contraer coronavirus, que el beneficio que les puede dar la vacuna contra la gripe"."Todos los tramites que normalmente se realizan de forma presencial, se pueden hacer a través de los medios alternativos: las vías telefónicas o de forma online ", recalcó Ledesma. Y en esa línea recordó que los números disponibles son el. Y el trabajo que antes se hacía con 80 empleados, hoy se lo brinda con 10", explicó, al tiempo que encomendó "paciencia y no se enojen con los empleados"."Trabajamos con muy poco personal y un esfuerzo enorme que hay que valorar para que el servicio no se resienta en lo más mínimo porque nuestros adultos mayores necesitan de la atención de PAMI y que le resuelvan los problemas", destacó el funcionario., aclaró.Consultado a Ledesma sobre las quejas de los afiliados por las líneas telefónicas ocupadas, éste argumentó: "En la sede local incorporamos personal que estaba licenciado para fortalecer PAMI Escucha, las computadoras que se usaban en otras actividades se pusieron para atender las atenciones online, y en los próximos días vamos a tener un fortalecimiento de nuestros equipos informáticos y de comunicación".