Fiscalizaron puestos de Mercado El Charrúa tras denuncias por sobreprecios

Personal de la Municipalidad de Paraná y de Defensa al Consumidor se presentaron a las 5 de la mañana en el Mercado El Charrúa para fiscalizar los precios de los productos que se comercializan en el lugar, además de verificar el abastecimiento. En el lugar se advierte la presencia de inspectores de los organismos municipales y provinciales, además de una cantidad de efectivos policiales.Es que según denunciaron los mismos comerciantes que se abastecen en el Mercado, desde el viernes, se registraron aumentos de precios de hasta el doble de su valor."En un trabajo conjunto del Municipio con el organismo de Defensa del Consumidor de la provincia y siguiendo los lineamientos nacionales, se están realizando relevamientos respecto del control de precios y de abastecimiento, es decir que estén los productos en las góndolas para su consumo", indicó el titular del área de Legal y Administrativa del municipio, Pablo Testa."Se labraron algunas intimaciones respecto al mantenimiento de los precios desde los primeros días de marzo hasta el día de hoy. De esta manera podemos determinar si había alguna modificación desmedida en los precios", indicó Testa, y agregó que "los relevamientos se vienen realizando periódicamente en farmacias y comercios atentos al impacto de la pandemia y hemos podido percibir algunos incrementos en los precios que se fueron corrigiendo.Cabe aclarar que los comerciantes tienen permitido trabajar atento a que están exceptuados del decreto presidencial que estableció el aislamiento social y obligatorio.En el marco de las medidas de prevención para evitar la propagación del coronavirus, el ingreso a Mercado El Charrúa era restringido: los vehículos ingresaban de a 50, o a medida que se desocupaba el estacionamiento.La disposición, con el propósito de evitar la circulación de personas en el interior de las instalaciones, también generó largas filas de autos sobre avenida Zanni y demoras de un par de hora.De acuerdo a los datos que accedió El Diario, los clientes habituales de los proveedores envían las listas de mercadería que van a comprar a través de WhatsApp para que, al llegar, solo tener que la mercadería y salir rápidamente para hacer más ágil el funcionamiento en el estacionamiento y pasar menos tiempo en el Mercado."Los pedidos ya están hechos, ahora voy y cargo y ya salgo a repartir", comentó un fletero a El Diario. Consultado al trabajador sobre los precios, éste aseguró que "desde el viernes, están al doble de lo que estaban"."Los zapallitos se venden a 1200 pesos y estaban 600; la naranja a 500 pesos; el tomate a 900. Se fue todo arriba de vuelta", destacó, al tiempo que comentó que nadie brinda explicaciones sobre los motivos del alza en los precios."Los comerciantes tienen que aplicar el precio que les ponen a ellos al consumidor final. Las verdulerías se hunden cada vez peor y la gente compra igual porque hay que comer. Compran la diaria para poder comer", evidenció el fletero.En tanto, otro repartidor aseguró que "el trabajo está difícil pero hay que hacerlo igual, no queda otra". El hombre, protegido con un barbijo, señaló que hacía dos horas que esperaba para ingresar al Mercado, y que ayer, llegó a las 5 de la mañana para entrar a las 8. "Está bien lo que hacen, porque el Mercado es chico y hay que evitar todo eso", coincidió.Mientras que un verdulero de calle Pellegrini comentó que abrió sus puertas el lunes de 7.30 a 15 pero terminó repartiendo hasta las 21. "Trabajamos sin atención al público y los pedidos son a través de WhatsApp pero no estamos dando abasto para repartirlos", reveló.Respecto de los precios, señaló que "la zanahoria, naranja, banana y lechuga son los productos en los que más se notó el aumento"."El mercado es oferta y demanda; incluso, el que entró a las 6 pagó un precio y el que pasó a las 8, pagó otro. Y eso es algo muy común. Por ejemplo, pidieron 1200 pesos por las bolsas de zanahoria y para cuando entré yo, ya pedían 1600", denunció.Y continuó: "A veces nosotros mismos absorbemos los costos porque si no, el que pone la cara y hace lo que no corresponde es uno; achicamos los márgenes para que eso no repercuta en el cliente".En el marco de un paquete de medidas para "evitar la especulación", tal como lo definieron desde el Ejecutivo nacional, los valores de los productos de consumo familiar se retrotrajeron al 6 de marzo y se conformó una canasta básica con 2.000 productos de 50 categorías que quedarán sujetos a precios máximos.Para ver el listado de productos y precios ingresá en: https://preciosmaximos.argentina.gob.ar/ y linkeá Entre Ríos.