Coronavirus: "Tenemos que tomar conciencia, está afectando a muchos países"

El Ministerio de Salud, confirmó el primer caso de Coronavirus en Paraná. Recomiendan a la población, en la medida que puedan, quedarse en sus casas para que no circule el virus.Cecilia Cavallo, inmunóloga le dijo a Elonce, que "tenemos que tomar conciencia, como pasó en el 2009 con la gripe Aviar, que fue una pandemia. El coronavirus está afectando a muchos países en general, y alerta a los servicios de salud y a la dinámica de cómo se va a trabajar"."Es un virus muy complejo, hay que ver si una persona genera inmunidad. Todavía es nuevo y se está estudiando porque no afecta a los niños, pero si a los adultos. Se realizan investigaciones sobre el tratamiento, pero hay que ir día a día y ver como evoluciona"."Todavía no se sabe si va haber una vacuna que lo cure, pero lo que es importante es tener una población inmunizada, por eso hay que vacunarse", expresó.Para finalizar, dijo que "el virus del Covid-19 va mutando, no se sabe bien porque, pero puede generar resistencia o no. Esta facilidad que tiene de ir reproduciéndose, hace que vaya mutando para que el cuerpo no lo reconozca. Esa es una de las características por la cual vacuna puede llegar a no funcionar".